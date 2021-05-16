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Palmeiras anuncia o retorno de Dudu ao clube após Al-Duhail não exercer o direito de compra do atacante

Clube do Qatar tinha até o fim deste sábado para executar a cláusula no contrato
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Publicado em 16 de Maio de 2021 às 00:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 mai 2021 às 00:34
Depois de um empréstimo ao Al-Duhail, do Qatar, o Dudu está de volta ao Palmeiras. Como a opção de compra dos qataris vencia no último minuto deste sábado (15), torcedores e dirigentes precisaram aguardar o ponteiro do relógio virar para confirmar o retorno do camisa 7. E isso aconteceu com uma postagem do Verdão nas redes sociais.
- O Al Duhail não comunicou o Palmeiras sobre o exercício da preferência de compra dos direitos federativos do jogador Dudu até 23h59 deste sábado (15/05/2021). Portanto, conforme previsto em contrato, as condições exclusivas para este acordo perdem a validade, ficando finalizada a operação de empréstimo do atleta por um ano de duração - escreveu o Palmeiras, que completou:
- Desta forma, Dudu volta a ser jogador do Palmeiras a partir de 01/07/2021, um dia depois da data final de seu empréstimo ao Al-Duhail.
Confira em vídeo tudo sobre o retorno:Dudu está de volta ao Palmeiras (Arte: Murilo Dias)

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