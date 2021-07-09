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futebol

Palmeiras anuncia Matheus Fernandes como novo reforço

O jogador de 23 anos vestiu a camisa alviverde em 2019 e agora retorna com contrato até 31 de dezembro de 2025...

Publicado em 09 de Julho de 2021 às 20:00

LanceNet

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Publicado em 

09 jul 2021 às 20:00
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras acertou nesta sexta-feira (09) a contratação do meio-campista Matheus Fernandes. O jogador de 23 anos vestiu a camisa alviverde em 2019 e agora retorna com contrato até 31 de dezembro de 2025. Ao site oficial do Palmeiras, o reforço falou sobre o retorno.
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“Estou muito feliz. O Palmeiras sempre foi a minha prioridade. Foi um clube que apostou em mim em 2019 e que agora me abriu as portas novamente. Conheço a estrutura, os funcionários e toda a filosofia vencedora, o que foi um diferencial para a minha decisão. Acompanhei a temporada passada, com a conquista da Tríplice Coroa, e espero fazer parte de mais um ano de glórias do Verdão. Vou trabalhar e me dedicar muito para isso. Estou de volta a um lugar onde me sinto em casa”, afirmou o atleta ao site oficial do Palmeiras.
Revelado pelo Botafogo, Matheus somou 12 partidas e um gol pelo Verdão. A estreia foi contra o CSA-AL, no dia 1º de maio de 2019, em Maceió-AL, e a bola na rede foi contra o Flamengo, no dia 1º de dezembro, no Allianz Parque.
>> Veja a tabela completa do BrasileirãoVendido pelo Palmeiras ao Barcelona-ESP, o atleta atuou emprestado pelo Real Valladolid-ESP na temporada passada. O jogador estava sem vínculo com o clube catalão e teve adquirida parte de seus direitos econômicos pelo Palmeiras.

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