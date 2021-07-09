Palmeiras anuncia Matheus Fernandes como novo reforço

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras acertou nesta sexta-feira (09) a contratação do meio-campista Matheus Fernandes. O jogador de 23 anos vestiu a camisa alviverde em 2019 e agora retorna com contrato até 31 de dezembro de 2025. Ao site oficial do Palmeiras, o reforço falou sobre o retorno.

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“Estou muito feliz. O Palmeiras sempre foi a minha prioridade. Foi um clube que apostou em mim em 2019 e que agora me abriu as portas novamente. Conheço a estrutura, os funcionários e toda a filosofia vencedora, o que foi um diferencial para a minha decisão. Acompanhei a temporada passada, com a conquista da Tríplice Coroa, e espero fazer parte de mais um ano de glórias do Verdão. Vou trabalhar e me dedicar muito para isso. Estou de volta a um lugar onde me sinto em casa”, afirmou o atleta ao site oficial do Palmeiras.

Revelado pelo Botafogo, Matheus somou 12 partidas e um gol pelo Verdão. A estreia foi contra o CSA-AL, no dia 1º de maio de 2019, em Maceió-AL, e a bola na rede foi contra o Flamengo, no dia 1º de dezembro, no Allianz Parque.