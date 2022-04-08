Palmeiras anuncia mais de 20 mil ingressos vendidos para duelo com o Ceará; veja valores

O Palmeiras estreia pelo Brasileirão-2022 neste sábado, no Allianz Parque, diante do Ceará, às 21h, e o time multicampeão deve ter um público razoável para o duelo. Isso porque, o clube anunciou nesta manhã (11h45) a venda de 20.700 ingressos. Desde a última quinta-feira, aqueles que não são sócios já podem adquirir as entradas. Vendas acontecem até o intervalo do jogo.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2022 clicando aqui

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GUIA DO BRASILEIRÃO> Multicampeão, Palmeiras vai buscar um título inédito na era Abel Ferreira

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Será a primeira partida em casa do Verdão após a conquista do Campeonato Paulista e o primeiro compromisso da equipe rumo a um título inédito nesta era Abel Ferreira, que é o Brasileirão. Como poupou mais da metade dos titulares na última quarta-feira, contra o Táchira, pela Libertadores, a expectativa é de que o técnico português escale força máxima contra o Ceará.

Os sócios-torcedores tiveram exclusividade na compra dos ingressos até as 10h da última quinta-feira, quando foi liberada a venda para torcedores em geral, por meio do site www.ingressospalmeiras.com.br. Vale lembrar que, diferentemente do que ocorreu na final do Paulistão, não há mais setores bloqueados, que ficaram indisponíveis por conta do palco show do Maroon 5. O estádio e o gramado estão prontos para receber um novo jogo do Verdão.

Confira os valores dos ingressos para Palmeiras x Ceará:

Gol Norte - R$ 90Gol Sul - R$ 120Central Oeste - R$ 160Central Leste - R$ 140Superior Norte - R$ 100Superior Sul - R$ 100Superior Leste - R$ 110Superior Oeste - R$ 110

A venda, que acontece apenas pela internet, estará disponível até o intervalo.