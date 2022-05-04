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futebol

Palmeiras anuncia mais de 16 mil ingressos vendidos para duelo com o Fluminense

Partida, válida pela quinta rodada do Brasileirão-2022, acontece no próximo domingo, às 16h, no Allianz Parque...

Publicado em 04 de Maio de 2022 às 13:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 mai 2022 às 13:30
Depois de golear o Independiente Petrolero-BOL por 5 a 0 pela Libertadores, o Palmeiras agora foca suas atenções no Brasileirão-2022, já que no próximo domingo recebe o Fluminense, às 16h, no Allianz Parque, pela quinta rodada da competição. Para o duelo, o clube anunciou 16.300 ingressos vendidos até a manhã desta quarta.GALERIA> Palmeiras lança coleção inspirada nos anos 80; veja fotos
TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2022 clicando aqui
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Essas entradas adquiridas até aqui correspondem ao período em que somente os sócios-torcedores do Verdão puderam ter acesso aos bilhetes. Essa exclusividade, porém, terminou às 10h desta quarta-feira, quando o clube divulgou sua última parcial de ingressos.
Dessa forma, a venda já está aberta para o público geral e será encerrada apenas no intervalo da partida do próximo domingo.Para o confronto, haverá a venda física das entradas nas bilheterias do estádio. No dia 6 de maio (sexta-feira), das 12h às 19h, os palmeirenses poderão efetuar a compra dos ingressos nas bilheterias do Portão A (Rua Palestra Itália), e no dia 7, no mesmo horário, nas bilheterias do Portão B (Avenida Francisco Matarazzo). Já no dia 8, data da partida, os torcedores devem se dirigir aos Portões A, B e D (Rua Padre Antônio Tomás), das 12h até o intervalo do jogo.
Vale lembrar que se trata do retorno do Palmeiras ao Allianz Parque depois de quase um mês ausente por conta de shows no estádio e partidas fora de casa. A última vez que o Verdão jogou por lá foi no dia 12 de abril, quando goleou o Independiente Petrolero-BOL por 8 a 1. Contra Corinthians e Juazeirense, o jogo foi na Arena Barueri.
Confira os valores dos ingressos:
Gol Norte - R$ 90,00Gol Sul - R$ 120,00Central Leste - R$ 140,00Central Oeste - R$ 160,00Superior Norte e Sul - R$ 100,00Superior Leste e Oeste - R$ 110,00
Crédito: PalmeiraseFluminenseseenfrentamnestedomingonoAllianzParque(Foto:Divulgação/AllianzParque

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