Palmeiras anuncia mais de 12 mil ingressos vendidos para duelo com a Juazeirense

Neste sábado, o Palmeiras recebe a Juazeirense, às 21h, na Arena Barueri, em duelo válido pela terceira fase da Copa do Brasil-2022. Em mais uma partida sem poder contar com o Allianz Parque, que estará com o show da banda "KIss", o público em Barueri não deve ser grande. Até o meio da tarde desta sexta-feira, apenas 12,2 mil ingressos haviam sido vendidos pelo clube.GALERIA> Palmeiras tem 14 jogadores com mais de 100 jogos pelo clube no elenco

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Diante do Corinthians, no último sábado, o público pagante foi de 23.973 torcedores, algo que não deve se repetir diante da equipe baiana, principalmente por não ter o mesmo apelo de um clássico. Além disso, é o jogo de ida desta fase da Copa do Brasil, o que influência na ida da torcida.

O preço dos ingressos varia entre R$ 40 e R$ 100, dependendo do setor escolhido. Todos os tipos de entrada terão desconto de acordo com o plano de sócio-torcedor, que teve exclusividade na compra até a última quarta-feira, quando foi aberta a venda para os torcedores em geral desde as 10h.

Confira os valores dos ingressos e seus determinados setores:

Setor A - Portão 4 - R$ 100Setor A1 - Portão 5 - R$ 80Setor B - Portão 3 - R$ 40Setor C - Portão 16 - R$ 60Setor C1 - Portão 15 - R$ 50

A entrada de torcedores com trajes de torcidas organizadas é permitida somente no setor B da Arena Barueri.