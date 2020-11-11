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futebol

Palmeiras anuncia contratação do atacante Breno Lopes

Verdão oficializou a compra do vice-artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro; vínculo será de quatro temporadas
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LanceNet

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Publicado em 

11 nov 2020 às 14:27

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 14:27

Crédito: Divulgação/Palmeiras
O Palmeiras anunciou, na tarde desta quarta-feira (11), a contratação do atacante Breno Lopes, de 24 anos. O Verdão pagou R$ 7,5 milhões ao Juventude por 50% dos direitos econômicos do atleta por um vínculo de quatro temporadas. Breno é um dos maiores destaques da Série B em 2020, da qual se despede como vice-artilheiro, com nove gols marcados. Embora chegue teoricamente para suprir a ausência de Wesley, que operou o joelho e ficará meses afastado, o atacante possui características diferentes das do camisa 47.
O novo reforço falou ao site oficial do Palmeiras sobre sua chegada:
– Só tenho que agradecer a Deus, à minha família, ao Juventude, equipe que abriu as portas para mim, e ao Palmeiras pela oportunidade. Tenho certeza de que fiz uma excelente escolha, pois é um clube gigante do futebol. Sei da responsabilidade, mas me sinto preparado. E o torcedor pode ter certeza de que está chegando mais um guerreiro para a família alviverde. Venho para buscar meu espaço e conquistar coisas grandes, condizentes com a grandeza do clube – disse.Nas últimas semanas, o Palmeiras já havia acertado com dois reforços vindos do exterior: Benjamín Kuscevic, da Universidad Católica-CHI e Alan Empereur, do Hellas Verona-ITA. Com o fechamento da janela de transferências internacionais na última segunda-feira (09), o Verdão voltou seu olhar para o mercado nacional e agiu rápido nas tratativas para contar com o atacante do Juventude.

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