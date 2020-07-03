Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Palmeiras anuncia como funcionará reabertura do clube social, na terça

Sede está fechada há quase quatro meses por conta da pandemia do coronavírus e foram definidas as regras a serem seguidas nos ambientes que estiverem abertos aos associados...

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 21:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 jul 2020 às 21:39
Crédito: Palmeiras fará reabertura da sede social na terça-feira, mas ainda com adaptações à pandemia (Divulgação
O Palmeiras anunciou como ocorrerá a reabertura do clube social, a partir desta terça-feira. A sede está fechado desde março e voltará a dar acesso aos associados com adaptações, seguindo protocolos de segurança por conta da pandemia do coronavírus.
Ainda em março, o Palmeiras decidiu que "os valores pagos a título de contribuição social durante o período de paralisação do clube serão totalmente (100%) revertidos em créditos aos associados adimplentes, os quais poderão ser utilizados para pagamento de futuras taxas de atividades ou de consumo no restaurante Jardim Suspenso e no Terraço Palestra Italia (Pizza Bar)". A medida vale, segundo o que foi anunciado, até 31 de dezembro de 2021.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Bolo de liquidificador: 4 receitas fit para o lanche da tarde
TJES
Justiça do ES mantém ex-secretário como réu em ação milionária por obras no Tancredão
Imagem BBC Brasil
Cade aprofundará investigação sobre uso de conteúdo jornalístico pelo Google, incluindo IA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados