Palmeiras anuncia como funcionará reabertura do clube social, na terça

O Palmeiras anunciou como ocorrerá a reabertura do clube social, a partir desta terça-feira. A sede está fechado desde março e voltará a dar acesso aos associados com adaptações, seguindo protocolos de segurança por conta da pandemia do coronavírus.

Ainda em março, o Palmeiras decidiu que "os valores pagos a título de contribuição social durante o período de paralisação do clube serão totalmente (100%) revertidos em créditos aos associados adimplentes, os quais poderão ser utilizados para pagamento de futuras taxas de atividades ou de consumo no restaurante Jardim Suspenso e no Terraço Palestra Italia (Pizza Bar)". A medida vale, segundo o que foi anunciado, até 31 de dezembro de 2021.