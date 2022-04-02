Palmeiras anuncia cerca de 29 mil ingressos vendidos para a final do Campeonato Paulista

No início da tarde deste sábado, o Palmeiras atualizou o número de ingressos vendidos para a partida de volta da final do Paulistão. Até aqui, 28.900 bilhetes foram adquiridos. O duelo, que acontece neste domingo contra o São Paulo, no Allianz Parque terá capacidade limitada, mas receberá o máximo possível de torcedores para embalar a equipe que busca inverter a derrota por 3 a 1, no Morumbi.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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Até o início da tarde da última sexta-feira, o clube havia informado a venda de 26,2 mil entradas, ou seja, em um dia 2,7 mil ingressos foram negociados. Boa parte deles é de torcedores que poderão assistir ao jogo no setor norte, que tem visão obstruída por conta do palco do show do Maroon 5, que acontece na próxima semana, e já foi montado. Para esses palmeirenses, será montado um telão para acompanhar o confronto e entrar na onda do restante da arena.

Em um duelo "normal" de decisão no Allianz Parque, com todo o estádio à disposição, a expectativa seria de mais de 40 mil torcedores nas arquibancadas alviverdes. Atualmente, com 25% a 30% dos assentos bloqueados, são esperados cerca de 30 mil torcedores, com os quais Abel Ferreira conta para reverter a vantagem do São Paulo, que venceu por 3 a 1 no Morumbi.

Desde a última sexta-feira, há vários relatos de torcedores que já não encontram mais ingressos para serem adquiridos pelo sistema oficial, mas há também aqueles que conseguem garantir a entrada. Vale lembrar que a venda acontece apenas pela internet e não há possibilidade de comprar na bilheteria.

Depois de perder por 3 a 1 na ida, o Palmeiras precisa vencer por três ou mais gols de diferença para definir o título no tempo normal. Caso consiga o triunfo pela diferença de dois gols, a decisão irá para os pênaltis. Qualquer vitória do São Paulo ou empate, o título fica com o Tricolor, assim como derrota por um de diferença. Não há prorrogação nem vantagem pelo gol marcado fora de casa.