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futebol

Palmeiras anuncia a contratação do volante Danilo Barbosa

Meio-campista estava no Nice-FRA desde 2018 e chega por empréstimo até o fim de 2021
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Publicado em 23 de Março de 2021 às 16:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 mar 2021 às 16:30
Crédito: Divulgação/Palmeiras
O Palmeiras anunciou, na tarde desta terça-feira (23), a contratação do volante Danilo Barbosa. O atleta de 25 anos estava atuando no Nice-FRA desde 2018 e chega por empréstimo até 31 de dezembro de 2021, com opção de compra, como o primeiro reforço palestrino para a atual temporada.
>> Palmeiras de olho em Ademir! Veja outros jogadores que se destacaram na Série B de 2020– Estou muito feliz, muito contente de fazer parte do elenco do Maior Campeão do Brasil. Não vejo a hora de vestir essa camisa, com muita alegria. Vou procurar retribuir todo o carinho e todo o apoio dentro de campo. Avanti, Palestra! – disse o novo meio-campista ao site oficial do Verdão.
Revelado pelo Vasco da Gama, Danilo estava na Europa desde 2014, quando, com 18 anos, havia sido contratado pelo Sporting Braga-POR. O brasileiro chegou a atuar sob o comando de Abel Ferreira, atual comandante alviverde, enquanto esteve em terras lusitanas, na temporada de 2017-18, após retornar de uma sequência de empréstimos para o Valencia-ESP, Benfica-POR e Standard Liége-BEL.

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