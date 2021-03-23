Palmeiras anuncia a contratação do volante Danilo Barbosa

Crédito: Divulgação/Palmeiras

O Palmeiras anunciou, na tarde desta terça-feira (23), a contratação do volante Danilo Barbosa. O atleta de 25 anos estava atuando no Nice-FRA desde 2018 e chega por empréstimo até 31 de dezembro de 2021, com opção de compra, como o primeiro reforço palestrino para a atual temporada.

>> Palmeiras de olho em Ademir! Veja outros jogadores que se destacaram na Série B de 2020– Estou muito feliz, muito contente de fazer parte do elenco do Maior Campeão do Brasil. Não vejo a hora de vestir essa camisa, com muita alegria. Vou procurar retribuir todo o carinho e todo o apoio dentro de campo. Avanti, Palestra! – disse o novo meio-campista ao site oficial do Verdão.