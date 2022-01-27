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futebol

Palmeiras anuncia a contratação de Andressinha, que estava no rival

Meia-atacante estava no Corinthians até o fim da última temporada e foi contratada pelo Verdão para 2022. Aos 26 anos, ela acumula passagens pela Seleção Brasileira...

Publicado em 27 de Janeiro de 2022 às 18:34

LanceNet

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Publicado em 

27 jan 2022 às 18:34
Além do elenco masculino, o Palmeiras segue reforçando o grupo feminino para a temporada 2022. nesta quinta-feira, o clube anunciou a contratação de Andressinha, que estava no Corinthians. A atleta tem passagens pela Seleção.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui
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GALERIA> Confira a pré-lista de inscritos do Palmeiras para o Mundial de Clubes
Em entrevista para a TV oficial do Verdão, a meia falou dos motivos que a levaram a escolher a camisa alviverde para defender neste ano. Além da grandeza do time, as jogadoras que já estavam ajudaram na opção.
- A gente sabe que o Palmeiras é um time muito grande, fiquei muito feliz pelo convite, acho que é um projeto que a cada ano vem melhorando muito e com muita ambição de ganhar. Então isso foi determinante na minha escolha. Já conheço muitas meninas, jogadoras que estão aqui no elenco, essa questão do entrosamento vai nos ajudar bastante. Acho que isso tudo vai somar para que a gente possa conquistar muitas coisas neste ano - disse a atleta de 26 anos.Desde 2020 no Corinthians, ela acabou não renovando seu contrato com o rival, onde foi bicampeã brasileira, bicampeã paulista e campeã da Libertadores. A intenção de Andressinha é repetir esse sucesso no Palmeiras.
- A gente sempre começa pensando em fazer bons jogos, chegar nas finais, ser bem competitiva em grandes competições, o Palmeiras é um time que vem muito forte para essa temporada e eu tenho certeza que a gente vai brigar para conquistar todos os títulos - garantiu a meia-atacante.
Com passagens pela Seleção Brasileira, incluindo nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, e do Rio de Janeiro, em 2016. Dessa forma, ela reencontra companheiras antigas da Amarelinha no Verdão e promete dedicação total.
- Foi super legal, porque eu já conheço há alguns anos, já havia jogado em Seleção, até em outros clubes, então foi bem legal a recepção de todo mundo. (O torcedor pode) Esperar muita vontade, muita dedicação, em todos os jogos e dizer que vou dar sempre o meu melhor para que o Palmeiras possa sair sempre com bons resultados e que a gente possa conquistar muitos títulos.
Crédito: AndressinhafoianunciadacomonovoreforçodoPalmeiraspara2022(Foto:Reprodução/TVPalmeiras

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