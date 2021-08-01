Palmeiras alcança série inédita sem sofrer gols sob o comando de Abel Ferreira

Crédito: Cesar Greco / Palmeiras

O Verdão manteve a série invicta após empatar com o São Paulo em 0 a 0 na noite deste sábado (31), em um jogo marcado pela disputa física e polêmicas com a arbitragem. Apesar dos dois gols anulados do rival, o Palmeiras chegou aos cinco jogos consecutivos sem ser vazado, recorde desde a chegada de Abel Ferreira ao clube.

ATUAÇÕES: Em empate no clássico, defesa do Palmeiras volta a se sobressair

Contratado no fim de outubro do ano passado, Abel alcançou uma série defensiva inédita com o Palmeiras e bateu o antigo recorde de quatro partidas. Tido como ponto forte do Alviverde nesta temporada, a defesa não sabe o que é ser vazada desde a vitória por 3 a 2 diante do Santos, quando tomou ambos os gols de pênalti.

Veja a tabela completa do BrasileirãoDesde então, o Palmeiras enfrentou a Universidad Católica (duas vezes), Atlético-GO, Fluminense e São Paulo, saindo em branco na defesa em todas as oportunidades. Em quatro das cinco partidas, Gustavo Gómez e Felipe Melo formaram a dupla de zaga. Nas laterais, Marcos Rocha, Renan, Viña e Mayke foram parte da sequência, que ainda contou com Weverton no gol.

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