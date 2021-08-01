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futebol

Palmeiras alcança série inédita sem sofrer gols sob o comando de Abel Ferreira

Defesa chegou a cinco jogos sem ser vazada e tem marca inédita desde a chegada do técnico português...

Publicado em 01 de Agosto de 2021 às 18:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 ago 2021 às 18:00
Crédito: Cesar Greco / Palmeiras
O Verdão manteve a série invicta após empatar com o São Paulo em 0 a 0 na noite deste sábado (31), em um jogo marcado pela disputa física e polêmicas com a arbitragem. Apesar dos dois gols anulados do rival, o Palmeiras chegou aos cinco jogos consecutivos sem ser vazado, recorde desde a chegada de Abel Ferreira ao clube.
ATUAÇÕES: Em empate no clássico, defesa do Palmeiras volta a se sobressair
Contratado no fim de outubro do ano passado, Abel alcançou uma série defensiva inédita com o Palmeiras e bateu o antigo recorde de quatro partidas. Tido como ponto forte do Alviverde nesta temporada, a defesa não sabe o que é ser vazada desde a vitória por 3 a 2 diante do Santos, quando tomou ambos os gols de pênalti.
Veja a tabela completa do BrasileirãoDesde então, o Palmeiras enfrentou a Universidad Católica (duas vezes), Atlético-GO, Fluminense e São Paulo, saindo em branco na defesa em todas as oportunidades. Em quatro das cinco partidas, Gustavo Gómez e Felipe Melo formaram a dupla de zaga. Nas laterais, Marcos Rocha, Renan, Viña e Mayke foram parte da sequência, que ainda contou com Weverton no gol.
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Buscando bater mais de 500 minutos sem ser vazado, o Verdão volta a campo no próximo sábado, contra o Fortaleza, no Allianz Parque, às 21h, pela 15ª rodada do Brasileirão. O Maior Campeão Nacional lidera o certame de forma isolada, com 32 pontos somados.

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