Palmeiras aguarda chegada de volante: veja reforços, saídas e sondagens do Verdão para 2022

O Palmeiras está bastante ativo no mercado. O clube já anunciou oficialmente três reforços, incluindo o atacante Rafael Navarro, ex-Botafogo. Mas o Verdão parece estar preparando uma barca. Victor Luis foi emprestado ao Ceará, Lucas Lima e Luiz Adriano não se reapresentaram com o restante do elenco, nesta quarta-feira (5), e Danilo Barbosa não terá seu empréstimo renovado. Ao mesmo tempo, o Alviverde encaminhou a chegada do volante Jailson.CONTRATAÇÕES DO PALMEIRASO Palmeiras já teve seus primeiros reforços confirmados para a temporada de 2022, o meio-campo colombiano Eduard Atuesta e o goleiro Marcelo Lomba. Para o ataque, chegou Rafael Navarro.

JOGADORES NA MIRAO atual bicampeão da América tem outros nomes na mira para 2022. Yuri Alberto, do Internacional, foi um dos alvos. O principal nome para o ataque, porém, era o argentino Valentín 'Taty' Castellanos. Mas agora o clube direcionou o foco para João Pedro, que está no Cagliari, da Itália. Para suprir a saída de Danilo Barbosa, o clube encaminhou a contratação de Jailson, que deve ser anunciado nos próximos dias. Um zagueiro também deve chegar. O equatoriano Luis Segovia é um dos avaliados pela diretoria.

QUEM SAIU A reformulação do Verdão passa pela dispensa de alguns jogadores veteranos, mas que marcaram seu nome na história do clube. O volante Felipe Melo, o goleiro Jaílson e o atacante Willian não tiveram seus contratos renovados e deixaram o Palmeiras. Quem também deixou o clube foi o atacante Borja. Outro confirmado é Victor Luis, emprestado ao Ceará, e não voltará mais.

O Alviverde ainda tentou renovar o empréstimo do volante Danilo Barbosa, junto ao Nice, da França, mas não houve negócio e o meio-campista é mais um a deixar o elenco em 2022.

QUEM PODE SAIRLucas Lima e o atacante Luiz Adriano não se reapresentaram com o elenco e não ficam no Alviverde para a temporada 2022. O clube tenta encontrar um destino para ambos jogarem neste ano, provavelmente por empréstimo.

TIME-BASE DE 2022Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomez e Piquerez, Danilo, Zé Rafael, Raphael Veiga e Gustavo Scarpa; Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

DESAFIOS PARA 2022Manter-se no topo não é fácil. Após ser bicampeão da Libertadores e terminar o Campeonato Brasileiro em 3º lugar, o grande desafio do Palmeiras é seguir vencendo campeonatos importantes. Logo no começo do ano, em fevereiro, o Verdão tem a disputa do tão sonhado Mundial de Clubes. Além disso, tentará os títulos do Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão.

OS PRIMEIROS JOGOS DE 2022 23/1 - Novorizontino x Palmeiras - 16h - Campeonato Paulista26/1 - Palmeiras x Ponte Preta - 21h35 - Campeonato Paulista29/1 - São Bernardo x Palmeiras - 16h - Campeonato Paulista1/2 - Palmeiras x Água Santa - 19h - Campeonato Paulista8/2 - Palmeiras x Al Ahly-EGI ou Monterrey-MEX - 13h30 - Mundial de Clubes