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Palmeiras acerta venda de Diogo Barbosa para o Grêmio

Clubes entram em acordo por compra de parte dos direitos econômicos e lateral-esquerdo vai jogar no Tricolor Gaúcho de maneira definitiva. Ele fez 103 partidas pelo Alviverde...

Publicado em 07 de Setembro de 2020 às 14:28

LanceNet

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Publicado em 

07 set 2020 às 14:28
Crédito: Diogo Barboso vai jogar no Grêmio (Agência Palmeiras/Divulgação
Palmeiras e Grêmio entraram em acordo por Diogo Barbosa e o lateral-esquerdo vai jogar no Tricolor gaúcho de maneira definitiva. A compra será por parte dos direitos econômicos do atleta. A informação é do site "Nosso Palestra".
Diogo estava no radar do Grêmio desde o começo da temporada e na primeira investida tentou um acordo por empréstimo, o que não agradou o Alviverde. Agora, o acerto aconteceu por ser uma compra. Com a saída do lateral-esquerdo, Vanderlei Luxemburgo tem duas opções para o setor: Matías Viña, titular, e Lucas Esteves, formado nas categorias de base.
Diogo Barbosa fez 103 partidas pelo Palmeiras e não marcou. Na atual temporada ele entrou em campo em 13 dos 27 jogos do Palmeiras.

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