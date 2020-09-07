Palmeiras acerta venda de Diogo Barbosa para o Grêmio

Palmeiras e Grêmio entraram em acordo por Diogo Barbosa e o lateral-esquerdo vai jogar no Tricolor gaúcho de maneira definitiva. A compra será por parte dos direitos econômicos do atleta. A informação é do site "Nosso Palestra".

Diogo estava no radar do Grêmio desde o começo da temporada e na primeira investida tentou um acordo por empréstimo, o que não agradou o Alviverde. Agora, o acerto aconteceu por ser uma compra. Com a saída do lateral-esquerdo, Vanderlei Luxemburgo tem duas opções para o setor: Matías Viña, titular, e Lucas Esteves, formado nas categorias de base.