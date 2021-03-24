Palmeiras acerta renovação de contrato com o jovem volante Fabinho

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras acertou os detalhes para a renovação de contrato do volante Fabinho, destaque das categorias de base do clube. Com o documento a ser assinado nos próximos dias, o atleta de 18 anos recém-completados terá seu vínculo, que iria até outubro de 2022, prolongado até dezembro de 2024. A informação sobre a renovação foi primeiramente noticiada pelo portal ‘ge’ e confirmada pelo NOSSO PALESTRA/LANCE!>> Conmebol define valores que vai pagar fase a fase na Libertadores 2021. Veja as quantias até o título!

– Estou muito feliz por tudo que tem acontecido na minha vida. Só tenho que agradecer a Deus, ao Palmeiras e a todos que me ajudaram a chegar nesse momento tão importante na minha carreira – declarou Fabinho, via assessoria.Vindo da Portuguesa de Desportos em 2015, o jovem da geração 2002 está no clube desde o sub-13. Com o rodízio no elenco promovido no início da atual temporada, o meia ganhou espaço no profissional e atuou nas três partidas disputadas pelo Paulistão 2021 até o momento. Sua estreia ocorreu no clássico contra o Corinthians, válido pela segunda rodada.