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futebol

Palmeiras acerta renovação de contrato com o jovem volante Fabinho

Cria da Academia vem ganhando espaço no profissional na temporada 2021 e terá seu vínculo prolongado com o Verdão
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Publicado em 24 de Março de 2021 às 18:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 mar 2021 às 18:00
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras acertou os detalhes para a renovação de contrato do volante Fabinho, destaque das categorias de base do clube. Com o documento a ser assinado nos próximos dias, o atleta de 18 anos recém-completados terá seu vínculo, que iria até outubro de 2022, prolongado até dezembro de 2024. A informação sobre a renovação foi primeiramente noticiada pelo portal ‘ge’ e confirmada pelo NOSSO PALESTRA/LANCE!>> Conmebol define valores que vai pagar fase a fase na Libertadores 2021. Veja as quantias até o título!
– Estou muito feliz por tudo que tem acontecido na minha vida. Só tenho que agradecer a Deus, ao Palmeiras e a todos que me ajudaram a chegar nesse momento tão importante na minha carreira – declarou Fabinho, via assessoria.Vindo da Portuguesa de Desportos em 2015, o jovem da geração 2002 está no clube desde o sub-13. Com o rodízio no elenco promovido no início da atual temporada, o meia ganhou espaço no profissional e atuou nas três partidas disputadas pelo Paulistão 2021 até o momento. Sua estreia ocorreu no clássico contra o Corinthians, válido pela segunda rodada.
Com a renovação encaminhada no Palmeiras, Fabinho está relacionado para o duelo desta quarta-feira (24), contra o São Bento, em Volta Redonda-RJ. Esta pode ser a quarta partida como profissional do jovem, que busca se consolidar como opção para Abel Ferreira no restante da temporada alviverde.

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