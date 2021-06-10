Palmeiras aceita oferta da Conmebol e vai ao Paraguai para vacinar seu elenco contra a Covid-19

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras aceitou a oferta da Conmebol e vai vacinar seu elenco contra a Covid-19, conforme informou o Globo Esporte e confirmou o LANCE!/NOSSO PALESTRA. O clube optou por usar o benefício oferecido pela entidade e vai ao Paraguai na próxima segunda-feira para a primeira dose do imunizante - do laboratório Sinovac.

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Desde maio, a confederação tem vacinado delegações dos clubes que participam de suas competições. Atlético-GO e Atlético-MG foram os primeiros brasileiros a participarem do movimento. A princípio, o Palmeiras recusou a oferta, sob o argumento de que um alinhamento com o Plano Nacional deveria existir.

Ao GE, o clube citou uma "situação excepcional, que extrapola fronteiras e não se enquadra no contexto nacional" e emitiu um comunicado a respeito. Confira:

>> Veja a tabela completa do Brasileirão"Desde o início da pandemia o Palmeiras se colocou na condição de seguidor das orientações das autoridades da saúde. Acreditamos que para se combater uma pandemia, ciência, disciplina e coordenação são fundamentais.

Agora estamos diante de uma situação excepcional, que extrapola fronteiras e não se enquadra no contexto nacional. Entendemos que nessas circunstâncias, a decisão sobre como proceder cabe ao cidadão. A instituição está viabilizando que seu colaborador tenha todas as condições de tomar sua decisão.

Ademais, avaliamos tal atitude como positiva para o combate à pandemia, ao mesmo tempo que não fere os princípios e normas do Plano Nacional de Imunização."