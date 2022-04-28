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Palmeiras abre vantagem, cai de produção, mas vence o Emelec e se mantém 100% na Libertadores

Verdão foi para o intervalo com 2 a 0 no placar, mas poderia ter feito até cinco gols, depois piorou no segundo tempo, levou um gol, mas foi "salvo" por gol "espírita" de Breno Lopes...

Publicado em 27 de Abril de 2022 às 22:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 abr 2022 às 22:57
O Palmeiras passou por mais um adversário na Libertadores-2022. Desta vez a vítima foi o Emelec-EQU, que foi derrotado por 3 a 1, em Guayaquil, com gols de Rony, Gabriel Veron e Breno Lopes. Mesmo com a vitória, o Alviverde caiu demais de produção no segundo tempo, e o que parecia um jogo tranquilo quase fez com que a equipe perdesse os 100% de aproveitamento no Grupo A.GALERIA> ATUAÇÕES: Gabriel Verón é imparável em vitória do Palmeiras no Equador
TABELA> Veja classificação e simulador da Libertadores-2022 clicando aqui
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Verdão tem primeiro tempo avassalador, mas "só" faz 2 a 0
O time da casa era o Emelec, mas quem viu o início do duelo, achou que o Alviverde poderia ser o mandante, tamanha a superioridade em todo o primeiro tempo em Guayaquil. Com menos de um minuto, Rony e Scarpa tiveram chances, mas aos oito os desperdícios começaram mesmo. Primeiro com Rony que, sozinho, recebeu lançamento de Weverton e bateu fraco. Depois Scarpa, aos 11, que infiltrou na área, mas finalizou na trave.
Era nítido o quanto o Palmeiras era melhor, tanto que aos 18 minutos outra chance foi criada e culminou em um golaço. Scarpa fez lindo lançamento para Wesley que, de primeira, cruzou para Rony desviar de cabeça e abrir o placar. Aos 24, após recuperação de bola no meio-campo, Gabriel Veron acionou o "turbo", arrancou em velocidade e só parou quando marcou o gol: 2 a 0.
Depois de abrir vantagem, o Verdão passou a esperar o Emelec um pouco mais, porém ainda com muito espaço para jogar e oportunidade de marcar. Aos 41 minutos, Veron ganhou novamente na corrida e tocou para Rony chutar na saída do goleiro, que ainda desviou a bola e permitiu que o zagueiro salvasse em cima da linha. Somente aos 45 minutos os equatorianos assustaram em chute de Zapata. O jogo acabou indo para o intervalo com apenas 2 a 0.Verdão cai de produção, leva gol, mas tranquiliza com gol "espírita"
Na volta dos vestiários, o Emelec voltou bem melhor, enquanto o Palmeiras passou a ser ainda mais displicente, errando passes, desperdiçando contra-ataques, enquanto o adversário crescia. Enquanto Rony perdia um gol feito em jogada de Wesley e Veron, Mayke falhava feio na defesa e deixava Rojas sozinho para tocar por cima de Weverton e diminuir o placar para 2 a 1.
Dali em diante, atuação em queda livre do Palmeiras, que já não conseguia mais sair em contra-ataques e se mostrou muito abatido com o gol sofrido. Danilo não fazia bom jogo, assim como Atuesta, ambos deixaram o meio-campo muito desguarnecido. Em uma das poucas escapadas palmeirenses, Wesley abriu para Rony na esquerda, mas ele finalizou muito fraco.
Somente depois dos 33 minutos é que Abel Ferreira decidiu mexer no time. O português colocou em campo Rafael Navarro, Gabriel Menino, Jorge, Fabinho e Breno Lopes, que acabou tranquilizando a torcida palmeirense nos minutos finais ao fazer um gol "espírita" ao tentar cruzar e a bola ir direto para o gol, definindo o placar em 3 a 1, e mantendo a invencibilidade do time fora de casa.
E agora?
Com a vitória, o Palmeiras foi a nove pontos no Grupo A da Libertadores, e se mantém 100% nesta edição do torneio. O Emelec, por sua vez, fica com dois pontos, na terceira posição. O próximo jogo do Verdão será neste sábado, diante da Juazeirense, pela terceira fase da Copa do Brasil. A partida será na Arena Barueri, pois o Allianz Parque está reservado para show da banda Kiss.
FICHA TÉCNICAEMELEC-EQU 1 x 3 PALMEIRASLocal: Estádio George Capwell, em Guayaquil (EQU)Data-Hora: 27/4/2022 - 21h (horário de Brasília)Árbitro: Patricio Loustau (ARG)Auxiliares: Ezequiel Brailovsky (ARG) e Diego Bonfa (ARG)Público/Renda: Não disponíveisCartões amarelos: Arroyo, Zapata, Guevara e Quintero (EME) Gustavo Scarpa e Wesley (PAL)Cartões vermelhos: -Gols: Rony (18'/1ºT) (0-1), Gabriel Veron (24'/1ºT) (0-2) Rojas (16'/2ºT) (1-2), Breno Lopes (46'/2ºT) (1-3)
PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Kuscevic, Gustavo Gómez e Piquerez; Danilo, Atuesta (Fabinho, aos 44'/2ºT) e Gustavo Scarpa (Gabriel Menino, aos 38'/2ºT); Gabriel Veron (Breno Lopes, aos 33'/2ºT), Wesley (Jorge, aos 38'/2ºT) e Rony (Rafael Navarro, aos 33'/2ºT). Técnico: Abel Ferreira.
EMELEC-EQU: Pedro Ortíz; Carabalí, Leguizamón (Quintero, aos 27'/2ºT), Guevara e Pittón; Sebastián Rodríguez (Romario Caicedo, aos 31'/2ºT) e Arroyo; Zapata, Joao Rojas e Cevallos (Wittle, aos 41'/2ºT) ; Cabeza. Técnico: Ismael Rescalvo.
Crédito: RonyhomenageouJailsonapósmarcaroprimeirogoldavitóriadoPalmeiras(Foto:Divulgação/TwitterConmebol

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