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Palmeiras ‘abre’ 2021 com Dérbi após superar Corinthians em tudo na última temporada

Nesta quarta-feira (3), o Verdão volta ao palco que marcou batismo de crias contra adversário do último título paulista
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Publicado em 03 de Março de 2021 às 08:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 mar 2021 às 08:15
Crédito: Fábio Menotti/Palmeiras
Se o palmeirense viveu um 2020 de sonho, boa parte do tom alegre se deve ao que aconteceu nos duelos diante de seu maior rival. Com 6 a 0 no agregado dos dois jogos do Brasileirão, além de título paulista após 12 anos, o Palmeiras fez do Corinthians a sua principal vítima na temporada que ainda contou com o título da Libertadores e pode ‘terminar’ na conquista da Copa do Brasil.
>> Palmeiras em vantagem! Relembre como foi o primeiro jogo da decisão de cada ano da Copa do Brasil
Antes do segundo duelo que decide o dono da Copa, o Verdão volta a enfrentar o arquirrival, mas, desta vez, sem muito compromisso. Enquanto o time de Vágner Mancini, que não se classificou para a próxima edição da Libertadores, precisa focar no estadual, Abel Ferreira deve descansar seus principais nomes para o jogo de domingo (7) e deve mandar para Itaquera uma equipe cheia de garotos.Simbolicamente, o ano de 2021 ‘começa’ para o Verdão contra quem foi quase que seu talismã na temporada que ainda vive, mas no ano que já acabou. Às vésperas de decidir a Libertadores, da qual foi campeão sobre o Santos, o Alviverde venceu o Corinthians por 4 a 0, dentro de casa, em uma das melhores atuações em clássicos dos últimos anos. Foi a prévia da glória.O reencontro de rivais, em momentos diametralmente opostos, acontece nesta quarta-feira, às 19h, no palco que há poucos meses recebeu uma vitória do Verdão por 2 a 0, com gols de Gabriel Veron e Luiz Adriano, além de Fágner expulso e com uma emblemática festa dos jovens do Palmeiras nos vestiários do estádio, em Itaquera.Confira o comparativo de Palmeiras e Corinthians na temporada 2020:
Libertadores:Palmeiras: campeãoCorinthians: eliminado na fase preliminar
Paulistão:Palmeiras: campeãoCorinthians: vice
Copa do Brasil:Palmeiras: finalistaCorinthians: eliminado nas oitavas
Brasileirão:Palmeiras: 7º lugar (58 pontos)Corinthians: 12º lugar (51 pontos)

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