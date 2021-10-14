Palmeiras abaixa preço dos ingressos para jogo contra o Inter; Allianz Parque poderá receber 50% da capacidade de público

Crédito: Divulgação/Palmeiras

O Palmeiras anunciou que a venda de ingressos para o jogo contra o Internacional, no domingo (17), no Allianz Parque, pelo Brasileirão, terá início na quinta-feira (14).De acordo com o protocolo do Governo de São Paulo, o estádio poderá receber 50% de sua capacidade, ou seja cerca de 20 mil ingressos. Diante do Red Bull Bragantino, foram apenas 30% - foi disponibilizada uma cara de 13.500 entradas, mas somente 8.884 foram adquiridas.

Os preços da maioria dos setores do Allianz Parque terão redução para o jogo contra o Internacional. Planos do Avanti possuem diferentes percentuais de desconto para cada setor.Sócios Avanti terão prioridade na compra até às 10h de sexta-feira (15), quando terá início a comercialização para o público geral. Os ingressos podem ser adquiridos por meio do site www.ingressospalmeiras.com.br.