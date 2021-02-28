Palestrinas: Verdão apresenta Chú, Julia Bianchi e Tainara

Crédito: Fábio Menotti

O Palmeiras passou por uma enorme reformulação no elenco feminino para a temporada 2021 e, no último sábado (27), apresentou três importantes reforços para o time, sendo estes as jogadores Júlia Bianchi, Chú e Tainara.

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Júlia Bianchi

A meia foi uma das principais contratações do Alviverde para este novo ano. Após uma badalada temporada no Avaí/Kindermann, a atleta venceu o prêmio Bola de Prata, além de ser escolhida para compor a Seleção do Brasileirão Feminino.

– As expectativas para o ano são as melhores. Acredito muito no projeto do Palmeiras no futebol feminino. Espero somar e contribuir para a equipe alcançar todos os objetivos – comentou Julia durante sua apresentação.Além disso, a atleta comentou sobre o entrosamento entre as palestinas que atuaram juntas na Seleção Brasileira.

– A Seleção sempre contribui de alguma maneira. A gente teve quatro atletas convocadas. O entrosamento pode ajudar, já que não teremos um período longo de preparação. Espero que nesse tempo possamos melhorar ainda mais.

Chú Santos

A experiente atacante foi outro importante reforço do Verdão. Com títulos da Libertadores e Mundial de Clubes no currículo, Chú chega ao Palmeiras após uma boa temporada na Ferroviária, clube no qual disputou 25 partidas e anotou sete gols, em 2020.

Questionada, na coletiva de apresentação, sobre o desenvolvimento do futebol no Brasil, a atleta afirmou acreditar que, cada vez mais, as jogadoras da Seleção Brasileira estarão atuando no país.

– Eu tava na China, em 2019, e uma das coisas que me fizeram retornar em 2020 e continuar no país foi a crescente do futebol feminino, a visibilidade. Os clubes grandes, como o Palmeiras, retornaram ao futebol feminino. Acredito que, no próximo ano, a gente vai crescer mais ainda, não só o campeonato, mas o clube também. O título que traremos, em nome de Jesus, vai dar mais visibilidade e vai fazer com que as atletas tenham vontade de retornar ao Brasil.Tainara

A zagueira Tainara é a mais jovem desta atletas. Com apenas 21 anos, a defensora atuou, na última temporada, com as cores do Santos. Nas Sereias da Vila, a jogadora fez um total de 13 partidas em 2020 e chamou a atenção da treinadora Pia Sundhage, que a convocou, em diferentes momentos, para a Seleção.

A atleta, que se destaca pela polivalência, comentou sobre esta característica, que pode ser muito útil sob o comando de Ricardo Belli.