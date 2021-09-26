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futebol

Palestrinas já reverteram placar negativo no caminho à final do Brasileirão

Depois da derrota no jogo de ida das quartas de final por 2 a 1, o Verdão fez 5 a 3 no placar agregado e garantiu a vaga na fase seguinte...

Publicado em 26 de Setembro de 2021 às 10:00

LanceNet

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Publicado em 

26 set 2021 às 10:00
Crédito: Lívia Villas Boas/Staff Images Woman/CBF
Domingo mais um capítulo da história do futebol feminino palmeirense pode ser escrito. As Palestrinas decidem a final do Brasileirão Feminino 2021 precisando reverter o resultado fora de casa para serem campeãs. O cenário não é novidade para o Verdão, que teve de vencer nas quartas de final, após ser derrotado pelo Grêmio.Na ocasião, as jogadoras comandadas pelo técnico Ricardo Beli enfrentaram o time gaúcho nas quartas do torneio. No Sul, onde foi disputada a partida de ida desta fase, as Palestrinas saíram atrás, perdendo o jogo por 2 a 1.
Porém, na semana seguinte, o time do Palmeiras dominou as adversárias e aplicou uma goleada de 4 a 1 dentro do Allianz Parque, consumando a classificação para a etapa seguinte com o placar agregado de 5 a 3. Para a final, o cenário se repete, mas com a diferença de que a partida de volta será realizada na casa das rivais.A grande decisão está marcada para domingo (26), às 21h (horário de Brasília), contra o Corinthians, na Neo Química Arena.

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