Palestrinas já reverteram placar negativo no caminho à final do Brasileirão

Domingo mais um capítulo da história do futebol feminino palmeirense pode ser escrito. As Palestrinas decidem a final do Brasileirão Feminino 2021 precisando reverter o resultado fora de casa para serem campeãs. O cenário não é novidade para o Verdão, que teve de vencer nas quartas de final, após ser derrotado pelo Grêmio.Na ocasião, as jogadoras comandadas pelo técnico Ricardo Beli enfrentaram o time gaúcho nas quartas do torneio. No Sul, onde foi disputada a partida de ida desta fase, as Palestrinas saíram atrás, perdendo o jogo por 2 a 1.
Porém, na semana seguinte, o time do Palmeiras dominou as adversárias e aplicou uma goleada de 4 a 1 dentro do Allianz Parque, consumando a classificação para a etapa seguinte com o placar agregado de 5 a 3. Para a final, o cenário se repete, mas com a diferença de que a partida de volta será realizada na casa das rivais.A grande decisão está marcada para domingo (26), às 21h (horário de Brasília), contra o Corinthians, na Neo Química Arena.