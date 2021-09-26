Palestrinas já reverteram placar negativo no caminho à final do Brasileirão

Domingo mais um capítulo da história do futebol feminino palmeirense pode ser escrito. As Palestrinas decidem a final do Brasileirão Feminino 2021 precisando reverter o resultado fora de casa para serem campeãs. O cenário não é novidade para o Verdão, que teve de vencer nas quartas de final, após ser derrotado pelo Grêmio.Na ocasião, as jogadoras comandadas pelo técnico Ricardo Beli enfrentaram o time gaúcho nas quartas do torneio. No Sul, onde foi disputada a partida de ida desta fase, as Palestrinas saíram atrás, perdendo o jogo por 2 a 1.