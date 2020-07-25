Palco montado e canto de torcida: Allianz volta a ter jogo do Palmeiras

Crédito: Sem torcedores presentes, partida deste domingo acontecerá com palco ainda montado (Divulgação/Allianz Parque

Neste domingo, às 16h, o Allianz Parque volta a receber um jogo do Palmeiras após exatos 138 dias. E o cenário para este duelo contra o Água Santa, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, será bem diferente do que o da vitória por 3 a 1 sobre o paraguaio Guaraní, pela Libertadores, em 10 de março. O estádio terá palco montado e torcedores representados por seus cantos e posts, já que estão vetados na arena devido à pandemia de Covid-19.

Para aproximar ao máximo o aspecto de um dia de partida, o Verdão oferece opções para seu público se sentir presente. Um comitê escolherá as melhores canções publicadas utilizando a hashtag #EuCantoEuSouPalmeiras em Twitter, Facebook, TikTok e Instagram, e elas serão reproduzidas nos alto-falantes. Além disso, o telão exibirá posts da torcida com a hashtag #VerdãoEmCasa. O sócio-torcedor do clube ainda poderá solicitar que sua bandeira seja colocada na arena durante os jogos, enviando e-mail para [email protected] partir do jogo contra o Vasco, no dia 9, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o torcedor poderá ter sua foto nas cadeiras do estádio. Em parceria com a Brahma/Ambev, o clube permitirá a inclusão de imagens por R$ 15 para quem é Avanti adimplente e R$ 40 para os demais, com a foto exposta por, no mínimo, um mês. As vendas começam na próxima semana.

Como não terá torcedor presente pessoalmente, será possível que um palco continue montado na frente do Gol Norte, setor de ingresso mais barato do Allianz Parque. O estádio vem recebendo apresentações no formato de drive-in desde 24 de junho, com os espectadores entrando com seus carros no gramado, respeitando protocolo de segurança por conta da pandemia. Mantendo a estrutura utilizada nos eventos, a logística fica mais rápida.

- A desmontagem do piso, que levava até 2h30, agora leva 6h, porque temos uma equipe menor trabalhando por questão de segurança na pandemia. Mas conseguimos ter jogos e shows porque o palco não será desmontado. Colocaremos uma rede para a bola não pegar na estrutura que fica no Gol Norte e a deixamos montada direto - explicou Márcio Flores, diretor de marketing e inovação do Allianz Parque, ao LANCE!

Após o show do cantor Nando Reis, no último domingo, foi retirada a cobertura que recebeu os carros desde junho. Houve manutenção no campo sintético, que possibilitou ter eventos no formato drive-in, e, até a noite deste sábado, haverá o espetáculo infantil "D.P.A - A Peça - Um Mistério no Teatro". Mas, até 11h de domingo, a promessa é de que tudo estará pronto para o jogo das 16h.

- Depois que tiraram a cobertura, fizemos três dias de manutenção, mas só rotina, nada de mais. Não encontramos nenhum problema. No domingo, às 6h, faremos um novo trabalho até 11h, e leva mais esse tempo porque tem a demarcação do campo, que vamos reforçar. Será a primeira vez que terá um jogo tão rápido depois de um evento - falou Alessandro Oliveira, presidente da Soccer Grass, empresa responsável pelo campo.