Pai e filho juntos: Felipe e Linyker Melo treinam com Palmeiras sub-17

Crédito: Fábio Menotti/Palmeiras

O zagueiro Felipe Melo não viajou com o restante do elenco para La Paz, onde o Palmeiras enfrentará o Bolívar às 21h30 desta quarta-feira (16). Já quase recuperado da lesão que o impediu de atuar nas últimas partidas do Verdão, o camisa 30 participou, nesta manhã, de um jogo treino na Academia de Futebol contra jovens do time Sub-17 para recuperar ritmo de jogo. Entre os jogadores presentes, estava seu filho, Linyker Melo, que atua na categoria.

– Ver seu filho seguir os seus passos é a realização de um sonho. Sei que ainda há muita coisa pela frente… é o primeiro ano dele no Palmeiras, pelo Sub-17, mas sem dúvida é um grande início. Eu me sinto muito honrado, feliz e com o coração muito grato a Deus por viver esse momento. – disse Felipe ao site oficial do clube.

Linyker, por sua vez, afirmou ter realizado um sonho. Além disso, o garoto contou como seu pai o ajuda no desenvolvimento de sua carreira de jogador de futebol:

– Ele não vai pra Bolívia porque vou trabalhar com ele durante a semana, temos um jogo treino marcado na quarta-feira pra ele poder treinar e ficar pronto para o jogo da próxima semana.