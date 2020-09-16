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Pai e filho juntos: Felipe e Linyker Melo treinam com Palmeiras sub-17

O camisa 30 foi poupado da viagem para a Bolívia e não participa de um jogo oficial desde o dia 8 de agosto, quando o Verdão conquistou o título paulista contra o Corinthians
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Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 18:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 set 2020 às 18:05
Crédito: Fábio Menotti/Palmeiras
O zagueiro Felipe Melo não viajou com o restante do elenco para La Paz, onde o Palmeiras enfrentará o Bolívar às 21h30 desta quarta-feira (16). Já quase recuperado da lesão que o impediu de atuar nas últimas partidas do Verdão, o camisa 30 participou, nesta manhã, de um jogo treino na Academia de Futebol contra jovens do time Sub-17 para recuperar ritmo de jogo. Entre os jogadores presentes, estava seu filho, Linyker Melo, que atua na categoria.
– Ver seu filho seguir os seus passos é a realização de um sonho. Sei que ainda há muita coisa pela frente… é o primeiro ano dele no Palmeiras, pelo Sub-17, mas sem dúvida é um grande início. Eu me sinto muito honrado, feliz e com o coração muito grato a Deus por viver esse momento. – disse Felipe ao site oficial do clube.
Linyker, por sua vez, afirmou ter realizado um sonho. Além disso, o garoto contou como seu pai o ajuda no desenvolvimento de sua carreira de jogador de futebol:
– Ele não vai pra Bolívia porque vou trabalhar com ele durante a semana, temos um jogo treino marcado na quarta-feira pra ele poder treinar e ficar pronto para o jogo da próxima semana.
No fim da atividade, alguns jovens do sub-17 tietaram o ‘Pitbull’ e publicaram fotos com ele em suas redes sociais: Melo sofreu uma lesão na coxa esquerda na semifinal do Paulistão, contra a Ponte Preta. O atleta, com muito esforço, conseguiu atuar no último jogo da final, mas não entra em campo desde então, desfalcando a equipe em nove partidas. Praticamente recuperado, o defensor estará à disposição do treinador no embate contra o Grêmio, que ocorrerá no próximo domingo (20) às 16h (horário de Brasília) na Arena Grêmio.

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