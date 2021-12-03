Pai de Reinier revela quem é exemplo para o meia-atacante do Dortmund

Mauro Brasília, pai de Reinier, afirmou que Vinícius Júnior é o maior espelho para o meia-atacante do Borussia Dortmund. Em entrevista ao "As", o veterano demonstra preocupação com a falta de oportunidades da joia formada no Flamengo na equipe aurinegra.- O exemplo para Reinier é Vinícius. São muito amigos. Vini o faz bem por ser um exemplo de trabalho. Ele foi repreendido, mas deu a resposta em campo. Rodrygo e Valverde nos encantam também.

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O jovem, que está emprestado ao Dortmund, mas que pertence ao Real Madrid, tem o desejo de voltar à Espanha e ter uma sequência que não conseguiu encontrar na Alemanha.

- Ele não entende. Não tem oportunidades e quando joga uma partida se coloca todo o foco nele. Está aprendendo por um outro caminho, pois luta contra coisas que não entende. Nunca pedimos titularidade, mas minutos para crescer. Reinier gostaria de voltar à Espanha.

O atleta merengue tem contrato por empréstimo com o Dortmund até o fim da temporada. Sob o comando do técnico Marco Rose, Reinier participou de nove partidas, mas apenas duas começando como titular, e ainda não marcou gols ou contribuiu com assistências.