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futebol

Pai de Reinier revela quem é exemplo para o meia-atacante do Dortmund

Jogador formado no Flamengo está emprestado ao clube alemão, mas pertence ao Real Madrid. Atleta tem tido poucas oportunidades com o conjunto aurinegro...
LanceNet

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Publicado em 

03 dez 2021 às 11:03

Publicado em 03 de Dezembro de 2021 às 11:03

Mauro Brasília, pai de Reinier, afirmou que Vinícius Júnior é o maior espelho para o meia-atacante do Borussia Dortmund. Em entrevista ao "As", o veterano demonstra preocupação com a falta de oportunidades da joia formada no Flamengo na equipe aurinegra.- O exemplo para Reinier é Vinícius. São muito amigos. Vini o faz bem por ser um exemplo de trabalho. Ele foi repreendido, mas deu a resposta em campo. Rodrygo e Valverde nos encantam também.
> Veja a tabela da Champions League
O jovem, que está emprestado ao Dortmund, mas que pertence ao Real Madrid, tem o desejo de voltar à Espanha e ter uma sequência que não conseguiu encontrar na Alemanha.
- Ele não entende. Não tem oportunidades e quando joga uma partida se coloca todo o foco nele. Está aprendendo por um outro caminho, pois luta contra coisas que não entende. Nunca pedimos titularidade, mas minutos para crescer. Reinier gostaria de voltar à Espanha.
O atleta merengue tem contrato por empréstimo com o Dortmund até o fim da temporada. Sob o comando do técnico Marco Rose, Reinier participou de nove partidas, mas apenas duas começando como titular, e ainda não marcou gols ou contribuiu com assistências.
Crédito: ReinierparticipoudaderrotadoDortmundparaoSportingnaChampionsLeague(PATRICIADEMELOMOREIRA/AFP

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