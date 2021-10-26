Pai de Reinier lamenta falta de oportunidades no Dortmund

O pai do Reinier, Mauro Brasília, lamentou as poucas oportunidades que seu filho tem de jogar com a camisa do Borussia Dortmund. Em entrevista à "Goal", o ex-atleta de futsal lamentou que o processo do jovem na Europa não está saindo como o esperado, mas afirmou que há clubes interessados na promessa revelada no Flamengo.- Apesar desse pequeno atraso no início de sua carreira profissional na Europa, Reinier segue sendo um nome de prestígio entre outros clubes grandes. O Dortmund perde dia após dia a chance de desenvolver e desfrutar de um jovem talentoso, como é sua tradição, embora o jogador não seja seu patrimônio. É uma pena para os dois.
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Em sua primeira temporada com a camisa aurinegra, Reinier foi comandado por Lucien Favre e Edin Terzic, mas não conseguiu sem muito aproveitado por nenhum dos dois treinadores. O atleta participou de 19 partidas, sendo apenas uma como titular.
Na atual campanha, e sendo treinado por Marco Rose, a joia da Gávea jogou somente seis confrontos, sendo todos começando do banco de reservas. O contrato do camisa 20 com o Dortmund termina em 2022, mas o Real Madrid pode antecipar o retorno do meia-atacante e buscar um novo clube para que Reinier tenha mais minutos em campo.