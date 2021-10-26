Pai de Reinier lamenta falta de oportunidades no Dortmund

O pai do Reinier, Mauro Brasília, lamentou as poucas oportunidades que seu filho tem de jogar com a camisa do Borussia Dortmund. Em entrevista à "Goal", o ex-atleta de futsal lamentou que o processo do jovem na Europa não está saindo como o esperado, mas afirmou que há clubes interessados na promessa revelada no Flamengo.- Apesar desse pequeno atraso no início de sua carreira profissional na Europa, Reinier segue sendo um nome de prestígio entre outros clubes grandes. O Dortmund perde dia após dia a chance de desenvolver e desfrutar de um jovem talentoso, como é sua tradição, embora o jogador não seja seu patrimônio. É uma pena para os dois.