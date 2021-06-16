Pai de Metinho reclama de 'covardia' após liberação, mas Fluminense e empresários rebatem

Crédito: Mailson Santana / Fluminense F.C.

A liberação de Metinho para se apresentar ao Troyes, da França, seis meses antes do previsto desagradou o jovem e os familiares. Em entrevista ao "Netflu", Abel Silu, pai do jogador de 18 anos, reclamou e classificou a decisão do Fluminense como uma "covardia" com seu filho. A negociação foi de 5 milhões de euros (R$ 30 milhões) mais bônus de até 8 milhões de euros (R$ 48,6 milhões).

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– A situação é que o Metinho não está jogando e o Manchester (Grupo City) tinha combinado com eles (diretoria do Fluminense), mas foram covardes e não botaram o moleque para jogar. Só deram chance pra ele uma vez, contra a Portuguesa. E ele jogou bem, depois não foi mais escalado. Depois de alguns dias, ele foi pedir para ter mais chances e eu soube que o Roger achou ruim essa atitude. E não o usou mais. Imagine que você tem um filho dentro casa, com fome e o pai vai dar castigo quando ele pede comida. Foi isso o que fizeram com o Metinho no Fluminense - afirmou.

– Segundo o empresário e o que está no papel, disseram que ele não desceria mais, que jogaria nos profissionais. Nos primeiros dias ele treinou no profissional. Ele já está vendido, encheu o cofre do Fluminense. E tinham que tratá-lo com mais respeito, cumprindo o prometido. Estou muito magoado. Não esperava isso. Não mesmo - completou.

Veja a tabela do BrasileirãoJá nesta quarta-feira, o presidente Mário Bittencourt publicou um vídeo em sua rede social negando que tenha havido qualquer problema e explicando como se deu a decisão pela liberação.

- Quando houve o contrato entre nós e o Grupo City, posterior à assinatura, fizemos um acordo verbal de que, caso o atleta estivesse sendo utilizado no elenco principal, permaneceria por mais um ano. E caso permanecesse no Sub-23, eles poderiam requisitar, em comum acordo conosco, a ida. Eles fizeram essa requisição formal perguntando se havia problema, não havia obrigação formal, mas concordamos porque a relação é ótima e estamos negociando uma parceria longeva para outras operações futuras - afirmou.

- Nos causou estranheza e surpresa a entrevista que teoricamente foi dada pelo pai do atleta. É uma entrevista contraditória, até porque tentamos no final do ano passado uma extensão de contrato e a família e os empresários disseram que haviam recebido sondagens de clubes europeus e que o atleta tinha o sonho de jogar na Europa. O atleta está indo, cumprindo o acordo assinado. Não tem sentido o que tem sido divulgado - concluiu.

A "Pro Manager", empresa que gerencia a carreira de Metinho, divulgou uma nota oficial sobre a declaração. Segundo o comunicado, o pai do jogador também faz parte da declaração. Veja:

"Os representantes do volante Metinho, do Fluminense, juntamente com seu pai, vêm a público esclarecer pontos importantes referentes a notícias envolvendo o atleta, publicadas no NetFlu.

Em nenhum momento foi garantido a Metinho, por contrato ou qualquer outro tipo de acordo, tempo de jogo do atleta no time profissional do Fluminense. Após a conclusão da negociação, ficou acertado que ele ficaria mais um ano no clube para que concluísse seu desenvolvimento profissional, o que foi aceito pelo Grupo City desde que houvesse “minutagem” do jogador em campo pelo time principal do Fluminense.

Como o atleta não deverá ser utilizado pela equipe profissional, houve consenso entre o Fluminense e o Grupo City, em concordância com o que foi estabelecido no acordo, de que o jogador fosse liberado.

Também cabe ressaltar que em nenhum momento o jogador pediu a qualquer profissional da comissão técnica que fosse mais aproveitado na equipe principal".

Campeão Brasileiro Sub-17 na temporada passada, Metinho foi um doa grandes destaques da "Geração dos Sonhos". O jogador nasceu no Congo, mas veio para o Brasil ainda bebê, e foi revelado nas categorias de base de Xerém.