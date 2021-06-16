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Pai de Metinho reclama de 'covardia' após liberação, mas Fluminense e empresários rebatem

Volante foi liberado seis meses antes do previsto ao Troyes, da Fraça, por não estar sendo utilizado na equipe principal...

Publicado em 16 de Junho de 2021 às 18:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 jun 2021 às 18:14
Crédito: Mailson Santana / Fluminense F.C.
A liberação de Metinho para se apresentar ao Troyes, da França, seis meses antes do previsto desagradou o jovem e os familiares. Em entrevista ao "Netflu", Abel Silu, pai do jogador de 18 anos, reclamou e classificou a decisão do Fluminense como uma "covardia" com seu filho. A negociação foi de 5 milhões de euros (R$ 30 milhões) mais bônus de até 8 milhões de euros (R$ 48,6 milhões).
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– A situação é que o Metinho não está jogando e o Manchester (Grupo City) tinha combinado com eles (diretoria do Fluminense), mas foram covardes e não botaram o moleque para jogar. Só deram chance pra ele uma vez, contra a Portuguesa. E ele jogou bem, depois não foi mais escalado. Depois de alguns dias, ele foi pedir para ter mais chances e eu soube que o Roger achou ruim essa atitude. E não o usou mais. Imagine que você tem um filho dentro casa, com fome e o pai vai dar castigo quando ele pede comida. Foi isso o que fizeram com o Metinho no Fluminense - afirmou.
– Segundo o empresário e o que está no papel, disseram que ele não desceria mais, que jogaria nos profissionais. Nos primeiros dias ele treinou no profissional. Ele já está vendido, encheu o cofre do Fluminense. E tinham que tratá-lo com mais respeito, cumprindo o prometido. Estou muito magoado. Não esperava isso. Não mesmo - completou.
Veja a tabela do BrasileirãoJá nesta quarta-feira, o presidente Mário Bittencourt publicou um vídeo em sua rede social negando que tenha havido qualquer problema e explicando como se deu a decisão pela liberação.
- Quando houve o contrato entre nós e o Grupo City, posterior à assinatura, fizemos um acordo verbal de que, caso o atleta estivesse sendo utilizado no elenco principal, permaneceria por mais um ano. E caso permanecesse no Sub-23, eles poderiam requisitar, em comum acordo conosco, a ida. Eles fizeram essa requisição formal perguntando se havia problema, não havia obrigação formal, mas concordamos porque a relação é ótima e estamos negociando uma parceria longeva para outras operações futuras - afirmou.
- Nos causou estranheza e surpresa a entrevista que teoricamente foi dada pelo pai do atleta. É uma entrevista contraditória, até porque tentamos no final do ano passado uma extensão de contrato e a família e os empresários disseram que haviam recebido sondagens de clubes europeus e que o atleta tinha o sonho de jogar na Europa. O atleta está indo, cumprindo o acordo assinado. Não tem sentido o que tem sido divulgado - concluiu.
A "Pro Manager", empresa que gerencia a carreira de Metinho, divulgou uma nota oficial sobre a declaração. Segundo o comunicado, o pai do jogador também faz parte da declaração. Veja:
"Os representantes do volante Metinho, do Fluminense, juntamente com seu pai, vêm a público esclarecer pontos importantes referentes a notícias envolvendo o atleta, publicadas no NetFlu.
Em nenhum momento foi garantido a Metinho, por contrato ou qualquer outro tipo de acordo, tempo de jogo do atleta no time profissional do Fluminense. Após a conclusão da negociação, ficou acertado que ele ficaria mais um ano no clube para que concluísse seu desenvolvimento profissional, o que foi aceito pelo Grupo City desde que houvesse “minutagem” do jogador em campo pelo time principal do Fluminense.
Como o atleta não deverá ser utilizado pela equipe profissional, houve consenso entre o Fluminense e o Grupo City, em concordância com o que foi estabelecido no acordo, de que o jogador fosse liberado.
Também cabe ressaltar que em nenhum momento o jogador pediu a qualquer profissional da comissão técnica que fosse mais aproveitado na equipe principal".
Campeão Brasileiro Sub-17 na temporada passada, Metinho foi um doa grandes destaques da "Geração dos Sonhos". O jogador nasceu no Congo, mas veio para o Brasil ainda bebê, e foi revelado nas categorias de base de Xerém.
O volante chegou a estrear no profissional na terceira rodada do Campeonato Carioca e vinha treinando com o elenco sub-23, onde foi titular da equipe na estreia do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, na última quinta-feira.

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