Pai de Endrick revela que Flamengo cogitou até 'brigar na Justiça' para tirar joia do Palmeiras

O Palmeiras tem vivido alguns assuntos bastante comentados neste início de ano. Além da disputa do Mundial de Clubes e do sonhado centroavante, a ascensão de Endrick tem tomado o noticiário do clube. Desta vez o pai da joia palmeirense revelou que o Flamengo chegou a cogitar tirar o garoto do Verdão, mas a família, em comum acordo, decidiu por encerrar as conversas de início.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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Na última terça-feira, em entrevista para o Canal Verdão Info, no YouTube, Douglas Sousa afirmou que uma pessoa com contato dentro do Fla informou sobre esse suposto interesse, e que os cariocas estavam dispostos a ir para a Justiça para levar Endrick para o Rio de Janeiro se a família assim quisesse.

- Do Flamengo não chegou até a minha pessoa, nem de pessoas do Flamengo, mas chegou de pessoas que têm contato dentro do Flamengo, que o Flamengo estaria, sim, interessado no Endrick, e que estaria disposto a uma briga na Justiça, pagar o que tivesse que pagar para ter o Endrick. Se a família estivesse interessada, quisesse brigar, eles estariam dispostos. Isso é o que foi passado para mim, e eu falei para a pessoa, que pudesse entrar em contato com o Flamengo, encerrar, deixar isso encerrado - contou o pai da joia alviverde.Embora reconheça que não se pode fechar as portas por não saber o que será no futuro, Douglas garante que Endrick vai assinar o contrato profissional com o Palmeiras. Segundo ele, seu filho quer conquistar títulos e fazer história.

- O futuro a Deus pertence, nós não iremos fechar as portas, porque a gente não sabe o dia de amanhã, mas hoje não seria digno de mim, da minha esposa, do meu filho, se a gente virar as costas para o Palmeiras, sair do Palmeiras, e dar uma de Judas. Nossa intenção é bem clara, é permanecer no Palmeiras, fazer o contrato profissional no Palmeiras e como o Endrick sempre diz, ele quer conquistar títulos no Palmeiras, ele quer fazer história no Palmeiras.

Por fim, o pai de Endrick reforçou a gratidão que tem pelo Palmeiras, por tudo o que foi feito pela sua família. Além disso, uma mudança dessa poderia manchar uma história que o jovem já vem nas categorias de base do clube.

- Ele já tem história na base, se a gente saísse para o Flamengo, a história que ele já tem aqui, teria uma mancha muito grande. Para um menino de 15 anos começar com uma polêmica dessa, com uma mancha dessa, não seria legal para ele. Isso foi conversado, entre eu, ele e a mãe dele, e a gente concordou em continuar aqui no Palmeiras, esse é o nosso sonho, o sonho da família. A gente tem uma gratidão ao Palmeiras, por tudo o que eles vem fazendo.

Endrick entra em campo nesta quarta-feira, às 19h, para enfrentar o Oeste, pelas quartas de final da Copinha. Depois da disputa do torneio de base, ele deve ser promovido ao time principal, mas poderá atuar apenas no fim de julho, quando completa 16 anos e poderá assinar contrato profissional.