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Página especializada em promessas compara Rafael Navarro, do Botafogo, a Gonzalo Higuaín

Perfil polonês 'Football Talent Scout' comparou atacante do Alvinegro com jogador ex-Napoli, Juventus e Real Madrid e deu uma nota 8,5 em relação ao potencial...
LanceNet

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Publicado em 

01 dez 2021 às 20:50

Publicado em 01 de Dezembro de 2021 às 20:50

O bom desempenho de Rafael Navarro na Série B do Brasileirão fez o jogador ser mais conhecido mundialmente. O jogador do Botafogo foi comparado a Gonzalo Higuaín, atualmente no Inter Miami, que disputa a MLS, pela "Football Talent Scout", uma das páginas mais renomadas sobre promessas do futebol.+ Contratações, renovação, Navarro e mais: Ao LANCE!, Enderson projeta o 2022 do Botafogo; veja o vídeo!
O atacante do Alvinegro foi o "talento do dia", um dos quadros da página. O atleta recebeu um potencial de 8,5 - de nota máxima 10 - de Jacek Kulig, o analista responsável por cuidar do perfil.
Jacek, além de colocar "velocidade, força, finalização e instinto" como as melhores qualidades de Navarro, fez um questionamento se o camisa 99 não é o melhor jovem atacante da Série B desde Arthur Cabral, atualmente no Basel-SUI - à época, que havia disputado a competição pelo Ceará.
Navarro foi colocado tendo Higuaín como "jogador com estilo de jogo similar". O argentino, com passagens marcantes por Real Madrid-ESP, Napoli-ITA e Juventus-ITA, atualmente está nos Estados Unidos.
Apesar do destaque internacional, o futuro de Rafael Navarro parece cada vez mais longe do Botafogo. As partes ainda negociam a renovação de contrato e o atacante, com vínculo se encerrando em dezembro, ainda não chegou a um consenso financeiro com o Alvinegro.
Crédito: RafaelNavarrofoicampeãodaSérieBdoBotafogoeestácobiçadonomercado(Foto:VítorSilva/Botafogo

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