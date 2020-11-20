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Padre é recebido por VP de futebol e meia do Flamengo no Ninho do Urubu

Omar Raposo é reitor do Santuário do Cristo Redentor e esteve no CT do Rubro-Negro...
LanceNet

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Publicado em 

20 nov 2020 às 18:06

Publicado em 20 de Novembro de 2020 às 18:06

Crédito: Divulgação Twitter/Flamengo
Depois de reunir-se com membros de torcidas organizadas do Flamengo pela manhã, na Sede da Gávea, o vice-presidente de futebol Marcos Braz esteve no Ninho do Urubu, onde, de tarde, o padre Omar Raposo, reitor do Santuário do Cristo Redentor, foi recebido.
Além de Marcos Braz, o meia e capitão Everton Ribeiro e o ex-zagueiro Juan, que faz parte do departamento de futebol, acompanharam a visita do padre Omar Raposo no CT do Flamengo.
Sem vencer há quatro rodadas no Campeonato Brasileiro e vindo de duas derrotas para o São Paulo e elmiinação na Copa do Brasil, o Flamengo recebe o Coritiba, neste sábado no Maracanã, pela 22ª rodada.> CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO E A TABELA COMPLETA DO BRASILEIRÃO!

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