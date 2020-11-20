Padre é recebido por VP de futebol e meia do Flamengo no Ninho do Urubu

Crédito: Divulgação Twitter/Flamengo

Depois de reunir-se com membros de torcidas organizadas do Flamengo pela manhã, na Sede da Gávea, o vice-presidente de futebol Marcos Braz esteve no Ninho do Urubu, onde, de tarde, o padre Omar Raposo, reitor do Santuário do Cristo Redentor, foi recebido.

Além de Marcos Braz, o meia e capitão Everton Ribeiro e o ex-zagueiro Juan, que faz parte do departamento de futebol, acompanharam a visita do padre Omar Raposo no CT do Flamengo.