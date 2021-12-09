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Pacotão de reforços: Cruzeiro anuncia cinco jogadores para o elenco da temporada 2022

Pedro Castro, campeão da Série B pelo Botafogo, Filipe Machado, de volta ao clube, Fernando Neto, ex-Vitória, Edu, ex-Brusque, e Pará, reforçam o time estrelado...
LanceNet

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Publicado em 

09 dez 2021 às 14:03

Publicado em 09 de Dezembro de 2021 às 14:03

O Cruzeiro movimentou o mercado da bola nesta quinta-feira, 9 de dezembro com o anúncio de quatro reforços para o elenco: os volantes Pedro Castro ex-Botafogo, Filipe Machado, de volta ao clube; a confirmação da vinda do atacante Edu, ex-Brusque, e o meia Fernando Neto, vindo do Vitória-BA.Além deles, Maicon, zagueiro está confirmado e Natan Silva, está perto de fechar negócio com o time celeste. Fernando Neto e Pedro Castro Fernando Neto, de 28 anos, atua no meio de campo e na na lateral. Ele estava no Vitória desde 2020. Em 2021, ele fez 33 jogos, marcando três gols e dando três assistências pela equipe rubro-negra. Já Pedro Castro, também de 28 anos, foi campeão da Série B deste ano pelo Botafogo, entrando em 38 jogos do time carioca, sendo 35 deles como titular. Pará, Edu e Filipe Machado E, o time comandado por Vanderlei Luxemburgo também fechou com o lateral-direito Pará, que estava no Santos. O jogador de 35 anos tinha contrato até o fim de 2022 com o Peixe, mas não decidiu não manter o vínculo e assinar com a Raposa. Outra posição reforçada é o ataque, com a chegada de Edu, artilheiro da Série B 2021, com 17 gols, pelo Brusque. O jogador já havia se despedido do clube catarinense e fechou acordo com o Cruzeiro para 2022. Por fim, Filipe Machado, volante que esteve no clube até fevereiro de 2021, volta ao clube, depois de sair do Grêmio, que o havia emprestado para a Raposa no ano passado. Todas essas movimentações do mercado indicam que o Cruzeiro pode encerrar a punição da FIFA , o Transfer Ban, que o impede de registrar novos jogadores por uma dívida de R$ 15 milhões pelas compras de Arrascaeta e Riascos, que ainda não foram pagas ao Defensor-URU e ao Mazatlán, do México.
Crédito: ParáéumdoscincoreforçosdaRaposaparaoanode2022-(Divulgação/Cruzeiro

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