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futebol

Pachequinho volta ao Coritiba no cargo de auxiliar técnico permanente

Campeão estadual de 2017, o profissional de 50 anos será integrante da comissão técnica do Coxa...

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 15:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 out 2020 às 15:02
Crédito: Reinaldo Reginato
O Coritiba está em erupção. Depois de mais um insucesso no Campeonato Brasileiro, a diretoria decidiu pela demissão do técnico Jorginho na noite do último domingo.Nesta segunda-feira o processo de reconstrução da comissão técnica foi iniciado e Pachequinho foi oficializado como novo auxiliar técnico permanente do clube.
Aos 50 anos, pesou a seu favor o conhecimento dentro do Coritiba. Em 2017 comandou o Coxa na conquista do título estadual.
Em conversa com o site oficial do Alviverde, Pachequinho não escondeu a satisfação pelo retorno.
'Fico feliz em retornar ao Coritiba, para minha casa. Venho com a expectativa de ajudar e contribuir para fazer com que o Coritiba retorne as vitórias e a sair dessa situação. Espero que que possa junto com o clube, a comissão e o novo treinador fazer o Coritiba muito forte e buscar as vitórias que é o mais importante', declarou.
Novo técnico
Após a saída de Jorginho, o Coritiba tem pressa na busca por um novo treinador e não faltam opções. Tiago Nunes e Roger Machado, livres no mercado, surgem como favoritos.

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