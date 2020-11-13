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futebol

Pachequinho começa a esboçar o Coritiba para encarar o Bahia

Sem sete desfalques e o técnico Rodrigo Santana, o Coxa deve ter novidades nas laterais...

Publicado em 13 de Novembro de 2020 às 15:57

LanceNet

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Publicado em 

13 nov 2020 às 15:57
Crédito: Divulgação/Coritiba
Após empatar com o Internacional no fim de semana, o Coritiba projeta um returno de Campeonato Brasileiro mais tranquilo e o próximo desafio é o Bahia, no Couto Pereira.Para o duelo, além do técnico Rodrigo Santana, o Coxa não vai contar com sete atletas, que estão infectados pelo coronavírus e deixam a lista de desfalques extensa.
Em meio ao surto de Covid-19, cabe ao auxiliar Pachequinho arrumar a casa e promover as mudanças na equipe. Uma delas está na lateral-esquerda, que terá o retorno de William Matheus.
Outro que deve ter uma oportunidade é Mailton. Emprestado junto ao Atlético-MG, o lateral-direito deve fazer a sua estreia.
Confira o provável Coritiba: Wilson; Mailton, Rodolfo Filemon, Sabino e William Matheus; Hugo Moura, Mateus Sales e Giovanni Augusto; Neilton, Robson e Ricardo Oliveira.

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