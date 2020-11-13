Pachequinho começa a esboçar o Coritiba para encarar o Bahia

Crédito: Divulgação/Coritiba

Após empatar com o Internacional no fim de semana, o Coritiba projeta um returno de Campeonato Brasileiro mais tranquilo e o próximo desafio é o Bahia, no Couto Pereira.Para o duelo, além do técnico Rodrigo Santana, o Coxa não vai contar com sete atletas, que estão infectados pelo coronavírus e deixam a lista de desfalques extensa.

Em meio ao surto de Covid-19, cabe ao auxiliar Pachequinho arrumar a casa e promover as mudanças na equipe. Uma delas está na lateral-esquerda, que terá o retorno de William Matheus.

Outro que deve ter uma oportunidade é Mailton. Emprestado junto ao Atlético-MG, o lateral-direito deve fazer a sua estreia.