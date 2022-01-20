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Pablo Mari, ex-Flamengo, é anunciado como reforço da Udinese

Zagueiro espanhol chega ao clube italiano por empréstimo após não conseguir espaço no Arsenal. Defensor chega para ocupar a vaga de Samir, contratado pelo Watford...
LanceNet

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Publicado em 

20 jan 2022 às 09:10

Publicado em 20 de Janeiro de 2022 às 09:10

O zagueiro Pablo Mari, conhecido entre os torcedores do Flamengo por ter feito parte do elenco campeão da Libertadores em 2019, foi anunciado e apresentado como novo reforço da Udinese. O atleta chega por empréstimo até o fim da temporada e não há cláusula de compra no acordo entre o clube italiano e o Arsenal.- Eu estou muito feliz de estar aqui, é um prazer. Eu quero saudar os torcedores da Udinese. Estou aqui para dar tudo por essa camisa e por esse clube. Espero conquistar muitas vitórias em casa e fora. Nós vamos precisar de vocês - declarou o defensor em recado para os fãs.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
Pablo Mari chega para ocupar o posto vago deixado por Samir, zagueiro revelado na base do Flamengo, mas que foi contratado pelo Watford, da Premier League, nas últimas semanas. Além do espanhol, o clube italiano também contratou Benkovic, do Leicester.
Após o defensor espanhol se destacar com a camisa da equipe carioca em 2019, os Gunners buscaram sua contratação. No entanto, após dois anos no time de Londres, o atleta fez somente 26 partidas com o Arsenal e anotou um gol.
Crédito: PabloMariéonovoreforçodaUdinese(Twitter/@PabloMV5

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