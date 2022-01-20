Pablo Mari, ex-Flamengo, é anunciado como reforço da Udinese

O zagueiro Pablo Mari, conhecido entre os torcedores do Flamengo por ter feito parte do elenco campeão da Libertadores em 2019, foi anunciado e apresentado como novo reforço da Udinese. O atleta chega por empréstimo até o fim da temporada e não há cláusula de compra no acordo entre o clube italiano e o Arsenal.- Eu estou muito feliz de estar aqui, é um prazer. Eu quero saudar os torcedores da Udinese. Estou aqui para dar tudo por essa camisa e por esse clube. Espero conquistar muitas vitórias em casa e fora. Nós vamos precisar de vocês - declarou o defensor em recado para os fãs.