Pablo fala em satisfação por comportamento da Chapecoense diante do Avaí

O atacante Pablo, recém-chegado a Chapecoense após passagem pelo Guarani, concedeu a assistência para o gol da vitória por 1 a 0 contra o rival, Avaí, em clássico válido pela segunda rodada do Campeonato Catarinense. O atleta também já havia participado da jogada do gol da vitória contra o Barra, ao roubar a bola no início do lance em vitória na estreia do estadual.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSA jogada do gol aconteceu aos sete minutos da segunda etapa quando Pablo recebeu bom passe na direita e cruzou na medida para o centroavante Perroti mandar a bola para as redes e fechar o placar da partida disputada na Ressacada.

Após o duelo, Pablo não escondeu a felicidade sentida mais no aspecto coletivo do que individual, exaltando o comportamento da equipe onde houve a ciência da dificuldade do embate em todos os momentos.

- Estou muito feliz em termos alcançado mais uma vitória. Nossa equipe está de parabéns pelo desempenho nas duas partidas, estou muito satisfeito com a garra que demonstramos até o final no clássico para sairmos com o resultado. Chegar a Chape foi sensacional, estou muito motivado para ajudar o grupo na temporada - destacou o atacante.

O próximo desafio da Chapecoense na temporada é contra o Juventus, no próximo domingo (30), às 19h (de Brasília), na Arena Condá.