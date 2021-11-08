Oyama se emociona em ligação com a família após grande atuação na goleada do Botafogo

Crédito: Reprodução / Botafogo

Nesta segunda-feira, o Botafogo publicou um vídeo do volante Oyama chorando ao falar em ligação com sua família, ainda em São Januário, após a grande vitória da equipe no clássico. Luís Oyama teve uma grande atuação na goleada do Botafogo. O volante deu assistência, participou da jogada do primeiro gol e trocou passes importantes para a vitória da equipe. Além disso, foi eleito o ‘craque do jogo’ da transmissão da Rede Globo.

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Antes do jogo com o Vasco, Oyama entrou na segunda etapa e também teve um papel fundamental na vitória do Botafogo sobre o Confiança, dando início a jogada do gol. O volante foi titular no clássico devido ao desfalque de Barreto, meia que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

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