Oyama exalta 'falta de vaidade' do grupo do Botafogo e fala sobre iminência de acesso: 'Bem quase lá'

Não faltou euforia entre o elenco do Botafogo após a goleada por 4 a 0 sobre o Vasco, neste domingo, em São Januário. Na saída do gramado, o meio-campista Luís Oyama falou sobre a grande fase da equipe, que, com o triunfo, chegou aos 62 pontos e assumiu a liderança da Série B.
- Acho que esse momento é fruto de trabalho. Não são só os 11 que estão aqui, mas o grupo todo. Nunca existiu vaidade e estamos sendo premiados com essa campanha maravilhosa - declarou.
Aos seus olhos, o técnico Enderson Moreira foi essencial para ajudar a equipe a entrar nos trilhos.
- Desde que o Enderson chegou, ele nos passou tranquilidade, confiança e a gente pôde desempenhar nosso melhor futebol. Conseguimos essa arrancada e não estamos matematicamente ainda na Série A, mas quase lá, bem quase lá - disse.
O Botafogo encara a Ponte Preta na quinta-feira, às 19h, no Moisés Lucarelli.