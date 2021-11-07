Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Oyama exalta 'falta de vaidade' do grupo do Botafogo e fala sobre iminência de acesso: 'Bem quase lá'
futebol

Oyama exalta 'falta de vaidade' do grupo do Botafogo e fala sobre iminência de acesso: 'Bem quase lá'

Meio-campista valoriza grupo alvinegro e atribui evolução a Enderson Moreira em entrevista após goleada por 4 a 0 sobre os cruz-maltinos em clássico realizado na Colina...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 nov 2021 às 18:40

Publicado em 07 de Novembro de 2021 às 18:40

Crédito: Vítor Silva / Botafogo
Não faltou euforia entre o elenco do Botafogo após a goleada por 4 a 0 sobre o Vasco, neste domingo, em São Januário. Na saída do gramado, o meio-campista Luís Oyama falou sobre a grande fase da equipe, que, com o triunfo, chegou aos 62 pontos e assumiu a liderança da Série B.
>>>> Veja a classificação da Série B- Acho que esse momento é fruto de trabalho. Não são só os 11 que estão aqui, mas o grupo todo. Nunca existiu vaidade e estamos sendo premiados com essa campanha maravilhosa - declarou.
Aos seus olhos, o técnico Enderson Moreira foi essencial para ajudar a equipe a entrar nos trilhos.
- Desde que o Enderson chegou, ele nos passou tranquilidade, confiança e a gente pôde desempenhar nosso melhor futebol. Conseguimos essa arrancada e não estamos matematicamente ainda na Série A, mas quase lá, bem quase lá - disse.
O Botafogo encara a Ponte Preta na quinta-feira, às 19h, no Moisés Lucarelli.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados