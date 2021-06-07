Oyama estreia bem, recebe elogios de Chamusca e pode ser solução no meio-campo do Botafogo

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo derrotou o Coritiba por 2 a 0, na noite do último sábado, no Estádio Nilton Santos, em jogo válido pela segunda rodada da Série B. A partida marcou não só a primeira vitória do Glorioso na competição, como também a estreia de Luís Oyama pela equipe de General Severiano. O volante foi escalado no time titular por causa de uma lesão de Romildo e não desperdiçou a oportunidade.

> Nova camisa lançada! Relembre os últimos uniformes II do BotafogoA estreia de Oyama foi um bom cartão de visitas, especialmente porque a posição era uma das que mais trazia dor de cabeça tanto para Marcelo Chamusca, quanto para a torcida. Na posição de primeiro volante já foram utilizados seis jogadores: José Welison, Luiz Otávio, Kayque, Matheus Frizzo, Romildo e, em determinados momentos, Ricardinho.

> Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

Os dois primeiros já deixaram o Botafogo, Kayque e Matheus Frizzo estão lesionados, e Romildo e Ricardinho ainda não inspiram confiança. Segundo o site "SofaScore", na partida do último sábado, Oyama acertou as dez bolas longas que tentou, teve 82,6% de aproveitamento nos passes, ganhou três duelos no chão e três na bola aérea.Além disso, o volante iniciou a jogada que resultou no segundo gol da vitória do Botafogo sobre o Coritiba. Na entrevista coletiva, o técnico Marcelo Chamusca não poupou elogios ao volante. O treinador destacou o bom passe longo do jogador e também seu preparo físico.

> Veja a tabela da Série B

- Tem uma característica muito interessante, vai nos dar essa possibilidade de ser mais assertivo na construção das jogadas. Ele, inclusive, na própria saída de bola no tiro, ele consegue ter um passe longo muito bom para quebrar as linhas de marcação do adversário.