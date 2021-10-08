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futebol

#OVascosobe: torcida lota aeroporto em São Luís (MA) para receber o Vasco

Time de Fernando Diniz foi recebido com festa na madrugada desta sexta, em São Luís, onde o Vasco enfrentará o Sampaio Corrêa neste sábado, pela Série B do Brasileirão...
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Publicado em 

08 out 2021 às 10:10

Publicado em 08 de Outubro de 2021 às 10:10

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
A delegação do Vasco foi recebida com festa no aeroporto de São Luís, no Maranhão, ao desembarcar no local na madrugada desta sexta-feira. Milhares de torcedores estavam no local e, empolgados pelo momento do time na Série B do Brasileirão, deram seu incentivo ao grupo. Nene foi mais ovacionado.
No sábado, às 21h, o Cruz-Maltino enfrenta o Sampaio Corrêa, no Castelão. O Vasco venceu os últimos três jogos e, hoje, é o sexto colocado com 43 pontos.
A expectativa é de boa presença de vascaínos também na partida de sábado.Há uma semana, o elenco do Vasco já havia vivido situação semelhante ao desembarcar em Aracaju, cidade onde o clube não atuava há 13 temporadas.

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