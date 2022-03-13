Outrora encaminhado, Saravia pede novas condições e negociação com o Botafogo dificulta

A chegada de Renzo Saravia ao Botafogo está em status de stand-by. O estafe do argentino pediu novas condições contratuais de última hora e o negócio, que estava encaminhado, tem um novo impasse. A informação foi divulgada pelo "SBT" e confirmada pelo LANCE!.+ Chegada ao ataque, força ofensiva e parte física: quem é Renzo Saravia, lateral perto do Botafogo

Com acordo financeiro, Saravia chegou ao Rio de Janeiro no sábado para a realização de exames físicos - o Botafogo apenas assinaria o contrato após ter certeza que ele estivesse apto, como o L! publicou.

Os resultados do argentino até foram positivos, mas as negociações não avançaram no momento final porque o estafe do jogador pediu mudanças no contrato. Inicialmente, o vínculo seria até o fim do ano e com uma cláusula de renovação para 2023 caso ele batesse metas.

Os empresários de Saravia entraram em contato com a diretoria do Botafogo pedindo alterações em alguns pontos do vínculo, e isso irritou a cúpula alvinegra. É provável que não haja acordo caso o lado do jogador argentino não ceda nos pedidos, já que o Glorioso está no limite no que diz respeito ao que já pode oferecer ao jogador.

Livre no mercado desde que chegou do Porto, Saravia chegaria sem custos de transferência. Há, claro, o valor do pagamento de salários mensais e as naturais luvas, que são os bônus no ato da assinatura do contrato.