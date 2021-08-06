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'Outro patamar': torcida do Flamengo homenageia Bruno Henrique com bandeira e placa

Membros da Torcida Jovem foram ao Ninho presentar o camisa 27 do Flamengo, que agradeceu: 'Represento eles dentro de campo'
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LanceNet

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Publicado em 

06 ago 2021 às 17:30

Publicado em 06 de Agosto de 2021 às 17:30

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Em grande fase nas últimas semanas, Bruno Henrique foi homenageado pela Torcida Jovem do Flamengo na tarde desta sexta-feira. Membros da organizada foram ao Ninho do Urubu e entregaram ao atacante uma placa, além de mostrar a nova bandeira com a foto do atleta e escrito "Outro Patamar".
+ Quem para? Flamengo chega a 90 gols na temporada e tem média superior à de 2019Na placa entregue a Bruno Henrique, os torcedores agradeceram a postura do atacante dentro de campo com a seguinte mensagem:
'Gratidão. Não vemos outra palavra para definir tudo o que você tem feito para a Nação Rubro-Negra. A sua luta, garra, determinação e vontade de ganhar definem muito bem o que é ser Jovem Fla, recuar jamais. Outro patamar! Obrigado, Bruno Henrique"
Na chegada ao Ninho do Urubu para o treino desta sexta-feira, o camisa 27 desceu do carro para receber o carinho dos torcedores. O atacante posou para fotos com o grupo, autografou a bandeira e agradeceu a homenagem.
+ Flamengo abre venda de ingressos para a partida contra o Olímpia

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