'Outro patamar': torcida do Flamengo homenageia Bruno Henrique com bandeira e placa

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Em grande fase nas últimas semanas, Bruno Henrique foi homenageado pela Torcida Jovem do Flamengo na tarde desta sexta-feira. Membros da organizada foram ao Ninho do Urubu e entregaram ao atacante uma placa, além de mostrar a nova bandeira com a foto do atleta e escrito "Outro Patamar".

+ Quem para? Flamengo chega a 90 gols na temporada e tem média superior à de 2019Na placa entregue a Bruno Henrique, os torcedores agradeceram a postura do atacante dentro de campo com a seguinte mensagem:

'Gratidão. Não vemos outra palavra para definir tudo o que você tem feito para a Nação Rubro-Negra. A sua luta, garra, determinação e vontade de ganhar definem muito bem o que é ser Jovem Fla, recuar jamais. Outro patamar! Obrigado, Bruno Henrique"

Na chegada ao Ninho do Urubu para o treino desta sexta-feira, o camisa 27 desceu do carro para receber o carinho dos torcedores. O atacante posou para fotos com o grupo, autografou a bandeira e agradeceu a homenagem.