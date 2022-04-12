Outras duas contratações são anunciadas pelo Bahia

A terça-feira (12) tem sido de bastante movimentação no sentido de anúncio de contratações pelos lados do Bahia. Isso porque, depois de Rildo, o Esquadrão oficializou as chegadas do zagueiro Zé Vitor e do meio-campista Warley.>Quem foi o craque da primeira rodada do Brasileiro? Vote!Defensor de apenas 21 anos de idade, Zé Vitor é formado nas categorias de base do América-MG, clube onde se formou e fez as primeiras partidas como profissional no ano passado. Entretanto, somando apenas seis confrontos entre 2021 e a atual temporada, rescindiu seu acordo com a equipe mineira e chega sem custos ao Tricolor.