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futebol

Outras duas contratações são anunciadas pelo Bahia

Depois de Rildo, Zé Vitor e Warley são oficializados pelo Esquadrão nesta terça (12)...

Publicado em 12 de Abril de 2022 às 20:10

LanceNet

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Publicado em 

12 abr 2022 às 20:10
A terça-feira (12) tem sido de bastante movimentação no sentido de anúncio de contratações pelos lados do Bahia. Isso porque, depois de Rildo, o Esquadrão oficializou as chegadas do zagueiro Zé Vitor e do meio-campista Warley.>Quem foi o craque da primeira rodada do Brasileiro? Vote!Defensor de apenas 21 anos de idade, Zé Vitor é formado nas categorias de base do América-MG, clube onde se formou e fez as primeiras partidas como profissional no ano passado. Entretanto, somando apenas seis confrontos entre 2021 e a atual temporada, rescindiu seu acordo com a equipe mineira e chega sem custos ao Tricolor.
Por outro lado, Warley chega em regime de empréstimo do XV de Piracicaba, última equipe defendida pelo jogador de 22 anos de idade, mas com bastante rodagem no futebol brasileiro. Além da equipe paulista, ele já defendeu Paraná, Rio Branco-PR, Concórdia, Novorizontino, Criciúma e Marcílio Dias.
Em meio as novas alternativas que vão surgindo para o plantel, o técnico Guto Ferreira se prepara visando o embate pela segunda rodada da Série B onde, no Recife, o Bahia visita o Náutico. A partida está marcada para a próxima sexta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), no Estádio dos Aflitos.
Crédito: NovosreforçosdoEsquadrão(Divulgação/Bahia

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