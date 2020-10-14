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futebol

Outra recusa! Umberto Louzer desiste de acerto com o Cruzeiro

O treinador continuará na Chapecoense, terceira colocada na Série B. Umberto inclusive vai estar no comando do time diante do CRB, nesta quarta-feira, em Maceió...

Publicado em 14 de Outubro de 2020 às 14:18

LanceNet

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Publicado em 

14 out 2020 às 14:18
Crédito: Umberto esteve perto da Raposa, mas preferiu seguir comandando o time catarinense-(Marcio Cunha/Chapecoense
O Cruzeiro recebeu mais um “não” e ficou sem outro nome para ser o técnico do time celeste, após a demissão de Ney Franco, no último domingo, 11 de outubro, depois do empate com Oeste pela Série B. Umberto Louzer, que estava com negociações bem avançadas, desistiu do acerto com a Raposa e permanecerá na Chapecoense. Louzer está em Maceió e comandará a Chape diante do CRB, pela nona rodada da Série B, jogo atrasado que acontecerá nesta quarta-feira, 14 de outubro. A informação foi publicada inicialmente pelo jornal O Tempo e confirmada pelo L!. Entre Cruzeiro e o treinador faltavam detalhes para a confirmação do negócio, com Umberto Louzer se preparando para viajar a Atibaia, interior de São Paulo, onde se encontra o clube mineiro para uma semana de treinos longe de BH. Tudo mudou na manhã desta quarta-feira, 14, quando Louzer, de 40 anos, resolveu ficar no time catarinense, com quem faz boa campanha na Série B, estando na terceira colocação, enquanto a Raposa é a penúltima na classificação.
Assim, o Cruzeiro segue em busca de um substituto para Ney Franco, para ser o quarto técnico do ano . Adilson Batista e Enderson Moreira também estiveram no comando do time azul em 2020, mas sem sucesso.

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