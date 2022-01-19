‘Ou renova ou sai’, diz Xavi sobre indefinição da renovação de Dembélé com Barcelona

Em coletiva nesta quarta-feira, Xavi respondeu perguntas sobre a situação de Dembélé no Barcelona. O treinador se mostrou insatisfeito com a indefinição da negociação por renovação de contrato do atacante francês com o clube catalão, que termina em junho de 2022.> Cristiano Ronaldo cogita deixar o Manchester United no final da temporada, revela site

- Estamos em uma situação complexa e difícil. Se ele não renovar, o clube deve encontrar uma solução. Não podemos estar nesta situação. Temos esperado muito tempo. Mateu (diretor desportivo) está em negociações há cinco meses e não podemos esperar mais. Ou renova ou sai - comentou Xavi.

Dembélé chegou ao Barcelona em agosto de 2017 mas tem sua passagem marcada por lesões. O clube catalão negocia a renovação com o atacante, mas busca diminuir os custos, devido a realidade financeira que vive.

O contrato do jogador se encerra em junho de 2022. Dessa forma, Dembélé está livre para assinar um pré-contrato com algum outro clube. Segundo a imprensa inglesa, o Manchester United e o Newcastle possuem o interesse de contar com o atacante francês.