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futebol

Otimista pela autorização, Flamengo vai para a segunda semana de treinamentos

Tendo a anuência das autoridades, o que pode ocorrer nesta segunda-feira, o Rubro-Negro voltará a divulgar a programação semanal das atividades no CT...
LanceNet

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Publicado em 

25 mai 2020 às 10:05

Publicado em 25 de Maio de 2020 às 10:05

Crédito: Reprodução/YouTube
Na semana anterior, as atividades no Ninho do Urubu foram as principais pautas, já que o clube não tinha a autorização da prefeitura e do governo do Rio de Janeiro para exercer funções que não fossem médicas, como exames e fisioterapia, como havia informado inicialmente. Agora, a partir desta segunda-feira e após folga nos últimos dois dias, o clube vai para a segunda semana de treinamentos, contando com o decreto oficial de liberação em breve.
Neste domingo, houve uma reunião entre representantes dos clubes cariocas, com as exceções de Botafogo e Fluminense, o presidente da Ferj, Rubens Lopes, e Marcello Crivella, prefeito da cidade. A autorização ou não para a volta aos treinos será divulgada nas próximas horas, sendo o que o Fla está otimista em ter o aval, desta vez (veja mais aqui).E MAIS:Após saída do Azeite Royal, Fla pode ficar sem outro patrocinadorCampanha do Fla já atuou em 40 comunidades do Rio; veja númerosAtividade no Ninho é a pauta principal da semana; relembre o dia a dia Reunião com Crivella: treinos devem voltar nesta terça e Estadual tem retorno previsto para junhoTendo a anuência das autoridades, a assessoria de imprensa do clube voltará a divulgar a programação semanal das atividades no CT, que, cabe lembrar, recebeu equipes de fiscalização da Subsecretaria de Vigilância Sanitária e da Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização da Secretaria Municipal da Fazenda na última quinta. O Fla vetou as entradas e, por isso, chegou a receber uma multa de R$ 2.967,00 por desrespeitar o Código Sanitário do município.
Uma outra sinalização de que os clubes devem voltar a ser autorizados é que a Vigilância Sanitária, em nota oficial, externou a importância da restrição de aglomeração, mas avisou que o Flamengo "se comprometeu a atender as normas fundamentais para a prevenção de riscos à saúde pública".
O governador do Rio, Wilson Witzel, também já havia se mostrado propenso à volta aos treinos, respaldando o Flamengo, que, até agora, é o único dos clubes grande do estado a retornar à rotina, inclusive com jogadores e membros da comissão técnica assumindo a dianteira em tal decisão, que tende a ser, oficialmente, legitimada pelas autoridades nas próximas horas.
FLA JÁ DIVULGOU VÍDEO DE TREINO; ASSISTA E MAIS:

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