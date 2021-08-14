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Otimismo por Roger Guedes volta a cercar o Corinthians, mas clube mantém cautela; entenda

Estafe do atacante corre para conseguir a rescisão contratual do atleta com o Shandong Taishan, da China, que detém os direitos do jogador...

Publicado em 14 de Agosto de 2021 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 ago 2021 às 07:00
Crédito: Reprodução/Instagram
Tira o casaco, coloca o casaco. Os amantes do cinema já identificaram o diálogo entre o Mestre Miyagi e Daniel San, em uma das principais cenas do filme ‘Karatê Kid’. E algo parecido tem acontecido com o torcedor do Corinthians que anseia pela contratação do atacante Roger Guedes.
Hora a situação com o Time do Povo fica quente, hora esfria. Mas o momento é da Fiel Torcida tirar o casaco, porque a vinda do atleta para São Paulo, na última quinta-feira (12), esquentou a possibilidade de Roger vestir a camisa corintiana nesta janela de transferências.
>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosA diretoria do Timão ainda trata a situação com muita cautela, pois entende que o avanço dos negócios, que, até o momento, não passa de conversas com o estafe, depende de uma liberação dos chineses do Shandong Taishan, que detém os direitos do atacante. Enquanto isso não acontecer, o Corinthians não entrará em um ‘braço de ferro’ com os asiáticos.
Contudo, o estafe de Roger Guedes está bem animado com a possibilidade do atleta atuar pelo Timão e não mede esforços para chegar a um acordo de rescisão com os chineses, que esbarra em pontos burocráticos e de compensações financeiras relacionadas a liberação.
Os representantes do jogador não se dão por vencidos, mesmo com a situação se estendendo há semanas, e seguem negociando por uma conclusão que seja bom para o clube asiático e o atleta.
Outra pauta que durante um momento foi entrave no Parque São Jorge é o alto salário de Roger no Shandong, porém o atacante já se mostrou disposto a se enquadrar no teto corintiano.
Outros clubes brasileiros monitoram a situação do jogador, mas estão longe do estágio de tratativas que o Corinthians possui.

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