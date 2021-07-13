Otimismo por Renato Augusto aumenta e Corinthians aguarda rescisão na China; entenda

Crédito: Tom Dib/Lancepress

O sonho de contar novamente com Renato Augusto pode estar mais perto da realidade no Corinthians. Apesar da dificuldade da negociação e dos entraves que precisam ser superados pelas partes, já há dentro do clube uma ala que demonstra otimismo em relação a essa volta do meia, que antes de qualquer coisa precisa rescindir seu contrato com o Beijing Guoan, da China.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Segundo apurou o LANCE!, tanto a ala otimista quanto a pessimista optam por manter a cautela e deixam claro que não há nada acertado e nem próximo disso, pois não querem gerar falsa expectativa no torcedor, que já está empolgado com a possibilidade e ficaria frustrado demais com a negativa.

No entanto, aqueles que confiam em um desfecho positivo, acreditam que a vontade do jogador de voltar para a Seleção Brasileira e a identificação com o clube podem ajudar nas tratativas pela adequação salarial à realidade financeira corintiana. Esse entrave é algo que pesa bastante na negociação, até porque o jogador tem propostas e sondagens interessantes de fora do país.Além disso, Renato precisa rescindir seu contrato com o Beijing Guoan, da China, que tem validade até o fim deste ano. De acordo com a apuração da reportagem, o jogador tem valores atrasados a receber e poderia usar isso como forma de acertar um acordo amigável com os chineses. Somente com o meia livre no mercado é que o Corinthians agirá de forma oficial no negócio.

Recentemente, o Timão realizou um processo intenso pra "enxugar" a folha salarial do clube. Estima-se que com as saídas e empréstimos de jogadores, houve uma economia de R$ 4 milhões, espaço que gera alívio nos cofres e permite sonhar com reforços de alto nível. Vale destacar que esse dinheiro economizado nessa "limpeza" não irá totalmente para novas contratações.