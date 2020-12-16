Otimismo de um lado, espera e sondagens do outro: as situações de Thiago Maia e Pedro Rocha no Fla

O Flamengo conseguiu a almejada renovação com Pedro, vive um imbróglio controverso com Diego Alves e tem dois jogadores emprestados com situações ainda indefinidas: Thiago Maia e Pedro Rocha. Enquanto o volante está em fase inicial de fisioterapia, após cirurgia para reconstrução dos ligamentos do joelho esquerdo, o atacante tem sido pouco utilizado em seus últimos dias de contrato com o clube carioca, que ainda não definiu se tentará mantê-lo.Quanto a Thiago Maia, não há pressa por parte do Flamengo, uma vez que o empréstimo do Lille só expira em julho de 2021. Mas, internamente, existe confiança da diretoria em estender a cessão até dezembro do ano que vem para, em seguida, adquiri-lo em definitivo, conforme previsto em contrato. De acordo com informação do site "ge", o valor estipulado beira a casa dos 7 milhões de euros (R$ 43 milhões) - por 50% dos direitos econômicos.