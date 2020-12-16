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Otimismo de um lado, espera e sondagens do outro: as situações de Thiago Maia e Pedro Rocha no Fla

Volante e atacante estão emprestados por Lille e Spartak Moscou, respectivamente...

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 08:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 dez 2020 às 08:30
Crédito: Thiago Maia e Pedro Rocha chegaram ao Flamengo no início da temporada 2020 (Fotos Divulgação/CRF
O Flamengo conseguiu a almejada renovação com Pedro, vive um imbróglio controverso com Diego Alves e tem dois jogadores emprestados com situações ainda indefinidas: Thiago Maia e Pedro Rocha. Enquanto o volante está em fase inicial de fisioterapia, após cirurgia para reconstrução dos ligamentos do joelho esquerdo, o atacante tem sido pouco utilizado em seus últimos dias de contrato com o clube carioca, que ainda não definiu se tentará mantê-lo.Quanto a Thiago Maia, não há pressa por parte do Flamengo, uma vez que o empréstimo do Lille só expira em julho de 2021. Mas, internamente, existe confiança da diretoria em estender a cessão até dezembro do ano que vem para, em seguida, adquiri-lo em definitivo, conforme previsto em contrato. De acordo com informação do site "ge", o valor estipulado beira a casa dos 7 milhões de euros (R$ 43 milhões) - por 50% dos direitos econômicos.
Já Pedro Rocha só conseguiu iniciar entre os 11 em três oportunidades com a camisa rubro-negra - ao todo, são 11 jogos e um gol. Aos 26 anos, o atacante foi assolado por contratempos físicos desde o começo da temporada e, neste momento, vive a iminência de se despedir do Ninho do Urubu.
O LANCE! apurou que o estafe de Pedro Rocha recebeu sondagens de outros clubes interessados, inclusive do Brasil, enquanto espera o desfecho das conversas, que, apesar de já terem sido abordadas entre o agente do atleta, Hamilton Bernard, e Flamengo, não chegaram ao viés de definição.
> Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro
O próximo compromisso, o diante do Bahia, será neste domingo, às 18h15, no Maracanã e pela 26ª rodada do Brasileiro.

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