Otero retorna e Corinthians segue preparação para encarar o Grêmio

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na manhã desta quinta-feira, no CT Joaquim Grava, o Corinthians deu sequência em sua preparação para encarar o Grêmio, em partida que acontece no próximo domingo, às 20h30, na Neo Química Arena, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Elenco contou com o retorno de Otero, mas segue sem Boselli e Ramiro, que estão em tratamento e são dúvidas para o duelo.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

Os atletas iniciaram o dia com o aquecimento comandado pelo preparador físico Flávio de Oliveira, no Campo 1 (Ronaldo Soares Giovanelli). Na sequência, o grupo foi para o Campo 2 (José Ferreira Neto), onde o técnico Vagner Mancini fez um treino tático coletivo de olho na partida diante dos gaúchos.

Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de coronavírus. Sendo assim, as informações são fornecidas pelo clube.Para a atividade desta quinta-feira, o técnico Vagner Mancini contou com o retorno do meia Otero, que estava com a seleção da Venezuela em jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. O camisa 11 desfalcou o Timão na derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG, no último sábado, pelo Brasileirão.

Já o meia Ramiro, que torceu o tornozelo no jogo diante do Galo, segue em tratamento sob a supervisão da equipe de fisioterapeutas. O atacante Boselli, com lombalgia, fez um trabalho no Lab R9. Ambos são dúvidas para enfrentar o Grêmio e serão avaliados nos próximos dias para serem relacionados ou não. Por outro lado, Fábio Santos volta a ficar à disposição e Jemerson pode estrear.

Gustavo Silva e Cazares se recuperam de estiramento e estão fora da partida, assim como Mateus Vital e Jô, que foram diagnosticados com Covid e permanecem em quarentena, com chances de retornar aos treinamentos no fim da próxima semana. Roni, que levou o terceiro amarelo contra o Atlético-MG, está suspenso e é mais um que será desfalque certo no Corinthians.