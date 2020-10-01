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futebol

Otero é convocado e desfalca o Corinthians em pelo menos dois jogos

José Peseiro, técnico da seleção venezuelana, divulgou lista definitiva de convocados para as Eliminatórias da Conmebol e meia será baixa no Timão em até três partidas do BR...
LanceNet

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Publicado em 

01 out 2020 às 16:03

Publicado em 01 de Outubro de 2020 às 16:03

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians soube nesta quinta-feira que terá mesmo um desfalque importante por pelo menos duas partidas neste mês. Trata-se de Romulo Otero, que foi convocado para a lista definitiva da seleção da Venezuela que vai disputar dois jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.Há cerca de duas semanas ele já havia aparecido na pré-lista de convocados, mas a presença do meia na lista final já era dada como certa nos bastidores do Timão. A data para o venezuelano se apresentar na seleção de seu país é 5 de outubro, próxima segunda-feira, quando o grupo começa a se preparar para enfrentar a Colômbia, no dia 8, e o Paraguai, no dia 13.
Por conta da convocação, Otero vai desfalcar o Corinthians em dois compromissos pelo Brasileirão-2020, no clássico contra o Santos, na Neo Química Arena, no dia 7, e contra o Ceará, fora de casa, no dia 11. No entanto, dependendo da volta da Venezuela, ele pode perder o duelo pela 16ª rodada, diante do Athletico-PR, que está marcado para o dia 14 de outubro.
Contratado no mês passado pelo Corinthians, Otero já é um dos principais jogadores do time, principalmente por sua qualidade nas finalizações e nas bolas paradas ter se tornado, uma das melhores armas da equipe nas últimas partidas. Até aqui ele já marcou um gol (diante do Bahia) e deu uma assistência para Danilo Avelar marcar o tento da vitória sobre o Goiás, fora de casa.

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