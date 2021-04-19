Otero brinca com gol de cabeça pelo Corinthians: 'É o meu forte, mas não acreditam em mim'

Crédito: Rodrigo Corsi/Paulistão

No último domingo, o Corinthians venceu o Ituano por 2 a 0, na Neo Química Arena e quem abriu o placar foi Otero, que marcou um gol incomum para alguém de seu tamanho: de cabeça. O meia brincou com o assunto após a partida e revelou que esse é o seu forte, o problema é que ninguém acredita.Em vídeo de bastidores, divulgado pela TV oficial do clube, é possível ver como os companheiros comemoram o gol do venezuelano gritando "anão", por conta de seu 1,65m de altura. O camisa 11 não se incomoda com a zoeira, pelo contrário, e ainda colocou mais brincadeira sobre o fato no vestiário.

- É o meu forte, gol de cabeça é meu forte, só que ninguém acredita e ninguém cruza para mim, cruzaram e eu fiz. Valeu Fiel, tamo junto! - disse Otero.

E quem fez o cruzamento foi Léo Natel, que riu da ironia do companheiro e recebeu o agradecimento pela assistência. No entanto, nem todos ficaram apenas nas risadas e Raul Gustavo fez questão de tirar uma "casquinha".

- Sai fora, posicionou bem, só isso - afirmou o jovem zagueiro.