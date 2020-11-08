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futebol

Otero aproveita folga no Corinthians para arrumar as lentes dos dentes

Venezuelano, que perdeu as lentes dentárias durante o jogo do último sábado, contra o Atlético-GO, foi ao dentista neste domingo, em Belo Horizonte, para arrumar o estrago...
LanceNet

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Publicado em 

08 nov 2020 às 16:51

Publicado em 08 de Novembro de 2020 às 16:51

Crédito: Reprodução/Instagram Otero
Após perder algumas lentes dentárias no último sábado, no empate em 1 a 1 com o Atlético-GO, em Goiânia, Otero não desperdiçou tempo e já foi ao dentista neste domingo para corrigir o estrago causado em seu sorriso. O jogador compartilhou o momento em seu perfil no Instagram.O lance aconteceu ainda no primeiro tempo da partida, quando o meia corintiano trombou com um adversário e as imagens da transmissão do Premiere mostraram algumas coisas caindo da boca do jogador. Depois, o árbitro Jean Pierre Gonçalves Lima pegou do gramado as lentes e entregou para o quarto árbitro, conforme também foi mostrado na TV.
Aproveitando a folga no Corinthians neste domingo, Otero foi até Belo Horizonte, onde ainda mantém residência após a passagem pelo Atlético-MG e visitou seu dentista para recolocar as lentes perdidas no dia anterior. Devidamente sentado na cadeira do consultório, o venezuelano postou uma foto nos stories do Instagram para compartilhar a situação com os seguidores.
Otero não se reapresentará no Corinthians nesta segunda-feira, já que estará com a seleção da Venezuela que se reunirá para disputar as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. O meia está convocado para os jogos contra o Brasil, no próximo dia 13 de novembro, e contra o Chile, no dia 17. Com isso, ele será desfalque diante do Atlético-MG, no próximo sábado, na Neo Química Arena.

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